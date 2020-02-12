Контроль игорного бизнеса переговорщиком "от Офиса Зеленского": что известно о новой реформе

В команде Зеленского взялись за реформу игорного бизнеса. Годами букмекеры, казино и игровые залы на каждом шагу были незаконными, однако никто во власти этим особо не занимался. Раз в несколько лет Аваков обещал все закрыть за два дня и все. Теперь в "зе-команде" серьезно подошли к вопросу и Офис Президента разработал закон, который должен нормализовать игорный бизнес.

В парламентском комитете 27 января собрались несколько нардепов, игорный бизнес, профильные ассоциации и общественные объединения. Обсуждали закон, который легализует казино, букмекеров, автоматы и лотереи в Украине.

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На кону от миллиарда долларов в год. Столько, по приблизительным оценкам, украинцы тратят на азарт. Комитет шлифовал правила, по которым азартный бизнес сможет заработать этот миллиард.

Однако журналисты ждали Бориса Баума. Он не активист, не нардеп и не министр, но этот мужчина не пропускает подобные мероприятия, регулярно встречается с игорным бизнесом и даже принимал участие в написании проекта закона. Кто он? Известно, что он крепко связан бизнесовым прошлым с россиянами, а сейчас неформальными отношениями с Офисом Президента Украины.



Баум публично говорил, что действует от Офиса Зеленского

Но кто дал ему это право, не признался. Он не сотрудник Офиса Президента или любого другого государственного органа Украины. В его кармане вообще паспорт гражданина Латвии.

А вот в его телефоне – заместитель руководителя офиса президента Зеленского – Кирилл Тимошенко. На аватарке фото Тимошенко. Именно такое он использует в Ватсап. Несотрудник Банковой Баум уже имеет негласный статус переговорщика "от Офиса Зеленского".



Борис Баум переписывается с Кириллом Тимошенко

В комитете 23 января не было анонсов по рынку азартных игр, однако Борис Баум там. С ним народный депутат от "Слуги народа" Дарья Володина и менеджмент нескольких игорных брендов.



Разговор Баума с Володиной

Офис президента сначала приобщил Бориса Баума к разработке закона. А затем решил пойти дальше и без конкурса отдать ему контроль над всем игорным бизнесом страны. Это текущее состояние реформы игорного рынка.

Желание Зеленского наконец легализовать азартный бизнес безусловно заслуживает поддержки. Если нет, есть большая вероятность, что эти игорные залы снова заработают "вчерную".



Владимир Зеленский

Ожидают, что выход букмекеров, автоматов и казино из тени принесет более 4 миллиардов гривен бюджета только от продажи лицензий. А еще наконец появятся правила и контроль. Игра из-под ваших домов переедет в отели. Закон действительно нужен, но начав реформировать такую коррупционную отрасль у Зеленского не удержались и решили поставить своего человека руководить всеми играми.

В законопроекте сказано: все полномочия по всему рынку азарта отдадут одной структуре, которую создадут с нуля. И назовут: Комиссия по развитию и регулированию азартных игр.

Новый регулятор будет иметь безграничную власть в азартной сфере. Будет решать, кому давать лицензии, у кого их забирать, кого проверять, кого наказывать санкциями, как мониторить игорные заведения и получит их финансовую отчетность. Во главе этих процессов и хочет оказаться Баум.



Борис Баум

Руководитель столь мощной комиссии должен был бы избираться на конкурсе, быть абсолютно независимым, лучшим из лучших, но никакого конкурса на должность не планируется. И главу, и остальное руководство комиссии предложит группа народных депутатов. Даже не весь сессионный зал, а члены парламентского комитета, который и отвечал за разработку закона. В который регулярно наведывается гонец от Банковой Баум, а Кабмин просто утвердит выбор комитета. Такая абсурдная норма проголосована в первом чтении.

Что это нельзя так оставлять, давно знали разработчики закона, то есть в комитете по финансам и налоговой политике. Им прямо написали это коллеги из антикоррупционного комитета парламента, что нужно провести открытый конкурс.

Впервые это произошло в ноябре 2019 года. Второй раз написали в январе 2020 года, но "Слуги народа" продолжили упорно не замечать замечаний от своих же коллег.

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Что связывает Бориса Баума и Кирилла Тимошенко, который работает в Офисе президента Украины? Ответ на этот вопрос не нагуглиш в интернете, но об этом говорят журналистские источники. А также есть зафиксированная переписка прямо во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе на рабочей группе.

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