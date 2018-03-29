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Контролируйте не эмоции, а реакцию на них: советы психотерапевта

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Почему стоит знать, чем отличаются эмоции и чувства
Почему стоит знать, чем отличаются эмоции и чувства / Фото из открытых источников

Психотерапевт Геннадий Мустафаев рассказал, чем отличаются чувства и эмоции, как они возникают, о чем свидетельствуют и нужно ли с ними бороться.

Об этом психотерапевт рассказал в эфире еженедельной авторской программы "Только спокойно" на Радио НВ, сообщает НВ.

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Эмоции и чувства – не одно и то же

Многие ошибочно полагают эмоции и чувства одним и тем же понятием, но на самом деле это не так.

"Это разные категории. Эмоции возникают у нас ситуационно, они привязаны к какому-то событию. Чувства пролонгированы, они растянуты во времени. Например, чувство любви к родному человеку, если оно есть, оно существует с нами, условно, всегда. Если мы любим по-настоящему. Если же мы говорим про эмоцию, то она привязана к какому-то событию. Я люблю этого человека, но если он сделал что-то, что меня обидело, я могу злиться, могу даже ненавидеть", – объясняет психотерапевт Геннадий Мустафаев .

Не существует "неправильных" эмоций

"Они все хорошие, они имеют право на существование, они все важны для нас, потому что говорят о нас, о том, что мы живы, что мы переживаем. И когда говорят "контролируй свои эмоции", я не согласен. Мы не можем контролировать свои эмоции, потому что это химия. Если я переживаю страх, то это реакция всего моего организма, вся моя вегето-сосудистая система реагирует на ситуацию страха. Это наши животные механизмы", – говорит кандидат психологических наук.

Контролируйте не эмоции, а свою реакцию на них

Мы не можем подчинить себе эмоции, но можем контролировать их физическое проявление.

"Если я, переживая ту или иную эмоцию, не могу контролировать свое поведение, например, злость или сексуальное возбуждение, то я веду себя как психопат, и общество меня воспринимает именно так", – отмечает психотерапевт.

Мы в силах пережить и внутренне принять любую свою эмоцию, не доводя свое состояние до "внутреннего взрыва", из-за которого может произойти неадекватная внешняя реакция организма.

"Очень важно, чтобы мы все пробовали развивать в себе способность говорить свои эмоции. Эта способность, которую реально развивать. И когда у нас будет развиваться чувствительность, мы будем стараться максимально, с какой-то определенной частотой, задавать себе вопрос: "А что я сейчас чувствую, как я отношусь к той или иной ситуации, что это за переживания?", – делится советом Геннадий Мустафаев.

Теги: LifeStyle Здоровье Советы Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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