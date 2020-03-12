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      Координатор "Большой стройки" Голик пригласил следить за проектом в режиме реального времени

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      Крупнейший инфраструктурный проект за всю историю Независимости – национальная программа "Большая стройка" – теперь обзавелся собственным каналом в Telegram.

      Координатор "Большой стройки" Юрий Голик пригласил всех желающих следить за ходом проекта онлайн в Telegram.

      "Мы стараемся как можно полно информировать всех о том, как работает "Большая стройка". Тот, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен", – заявил Голик.

      Как сообщалось, национальная программа "Большая стройка" объединила строительство и ремонт сотен школ, детских садов, стадионов и больниц по всей стране. Кроме того, в рамках программы будут отремонтированы более 6,5 тысячи километров дорог.

      Ранее Юрий Голик представил подробную карту, на которой показано, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году.

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новости Украины Новости политики
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