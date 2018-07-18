Координатору С14 Мазуру избрали меру пресечения: подробности

Координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения: его посадили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Мазура подозревают в организации погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.

Об этом сам активист написал на своей странице в Facebook.

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Мне дали круглосуточный домашний арест. Все из-за того, что вчера я опоздал на суд, на который мне добираться полтора-два часа, а сообщили за полчаса. Решение незаконное. Так как даже повторное мне подозрение и все другие ходатайства были подписаны прокурором, который не имеет к делу никакого отношения, нет в ЕРДР и соответственно полномочий,

– написал Мазур.

Добавим, что группа поддержки лидера праворадикалов принесла под стены суда так называемые "вещественные доказательства" с Лысой горы.

"Активисты С14 принесли мусор с Лысой горы в РУВД Голосеево. Это новые вещдоки для следака-фабриканта Заруднева, которіе благоустройство уже третий месяц не может вывезти. Очень символично получилось. Мусора и главная "урна" района. Все на своем месте",

– говорится в сообщении сообщества С14 в Facebook.

Напомним, 10 июля координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении за устроенный "рейд" в ромский лагерь на Лысой горе в Киеве.

Ранее, в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился табор цыган. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от цыган, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что цыгане добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции уверяют, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.

Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют происшествие по статье "Хулиганство".