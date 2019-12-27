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      БЛОГ Евстратий (Зоря)
      Архиерей Православной церкви Украины. Спикер Священного Синода ПЦУ.

      Копаючи іншим Церквам яму, Російська патріархія сама в неї впаде, – Євстратій (Зоря)

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      Патріарх Кирило / patriarh kirill

      Російська православна церква розірвала стосунки з патріархом Александрійської православної церкви Феодором II. Причина – бо Феодор визнав Православну церкву України.

      Більше того, РПЦ припинила молитовне спілкування з церквами, які визнали ПЦУ.

      Кілька коментарів до московських рішень:

      1. Патріархія РПЦ і далі віддзеркалює кремлівське ставлення до дійсності.

      Судіть самі: коли Путін не зміг зупинити європейський рух України, він "вивів Крим з юрисдикції Києва" та влаштував "громадянську війну".

      До слова: РПЦ продовжує сваритися з іншими церквами через ПЦУ: дійшла черга до Африки

      Патр. Кирил виявляє такі ж наміри – не зумівши зупинити визнання автокефалії Української Церкви, він "виводить" у своє підпорядкування парафії/структури в інших Помісних Церквах, на які дотепер мав найбільший вплив, а в самих цих Церквах прагне розпалити "громадянську війну", підбурюючи ієрархів/духовенство до порушення прийнятих відповідною Церквою рішень.

      Слідуючи саме цій логіці, РПЦ "вивела" частину парафій з колишнього Екзархату Вселенського Патріархату в Європі, тепер "виводить парафії" в Африці та закликає архієреїв/духовенство в Помісних Церквах, які вже визначилися, "не підтримувати" офіційно прийнятих рішень про визнання.

      2. Якщо раніше "дипломатія" МП хоч і погано, але в цілому приховувала (щонайменше – не прагнула виставляти на показ) мережу лояльних до неї ієрархів і впливового духовенства в інших Помісних Церквах, то тепер Російська патріархія фактично закликає визначатися: "ви з нами чи зі своїми Помісними Церквами"?

      Той сценарій, який багато разів МП відпрацювала в Україні на рівні парафій – якщо громада хоче піти від російської юрисдикції, то слід її поділити і "зубами" тримати хоча б найменший шматок – тепер запускають на рівні Помісних Церков. Зараз пара митрополитів у Греції вже відіграють таку роль, у Олександрійському Патріархаті поки що знайшлися лише окремі священики.

      3. Тим самим залякують інші Помісні Церкви: якщо ви вИзнаєте автокефалію ПЦУ – "ми почнемо забирати ваші парафії" та "у вас самих з'являться єпископи-повстанці".

      4. Але насправді найбільше такі рішення матимуть довготривалі наслідки в середині РПЦ, адже руйнування принципу єдності Помісної Церкви вдарить по самій Московській патріархії: якщо вона словом і ділом закликає в інших Помісних Церквах не підкорятися загально-церковним рішенням, то яка підстава і для чого в самому Московському Патріархаті підкорятися рішенням п. Кирила/Синоду/правлячого архієрея?

      "Копаючи" іншим Церквам "яму", Російська патріархія сама в неї впаде, особливо коли ослабне зовнішня політична підпорка.

      5. Чи мають останні московські рішення щось спільного з благом Церкви, прагненням миру та єдності у Вселенському Православ'ї, з канонічним порядком і з самим духом євангельської любові – судіть самі...

      Читайте також: В УПЦ МП розкритикували релігійне законодавство України

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      Автор: Евстратий (Зоря)
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Российская пропаганда Патриарх Кирилл РПЦ Конфликт в ПЦУ
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