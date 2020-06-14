Копию сбитого оккупантом самолета Ил-76 установили во Львове: фото, видео
Во Львове в день шестой годовщины катастрофы самолета Ил-76 в местном парке культуры в память о трагическом событии установили копию самолета в миниатюре.
Все элементы установки изготовили работники парка, сообщает 24 канал.
Важно Шестая годовщина сбития Ил-76 над Луганском: Зеленский сделал заявление
Копия самолета будет стоять до августа. Позже ее передадут в "Дом воина". При этом заменят другим произведением – очередным эпизодом о событиях на Донбассе.
"Это будет Иловайск, это будет Донецкий аэропорт, бои за Широкино, Дебальцево, "промка" Авдеевки. То есть те события, которые являются значимыми и важными для нашего войска, и в которых мы в конце концов потеряли очень многих ребят. Люди не имеют права забывать", – отметила пресс-секретарь парка культуры имени Б. Хмельницкого Ирина Волк.
Во Львове установили копию в миниатюре сбитого Ил-76 / Скриншот
Возле миниатюры разместили информационные письма о страшном событии / Скриншот
Смотрите видео: во Львове установили миниатюру Ил-76
Сбития Ил-76 над Луганском: что известно
- Трагедия случилась в ночь на 14 июня 2014 года.
- Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В авиакатастрофе погибли 49 человек, в том числе 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Это стало самой большой с начала АТО и одновременной наибольшей потерей ВСУ за период ее независимости.
- Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
- Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.
- СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.