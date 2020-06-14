Во Львове в день шестой годовщины катастрофы самолета Ил-76 в местном парке культуры в память о трагическом событии установили копию самолета в миниатюре.

Все элементы установки изготовили работники парка, сообщает 24 канал.

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Копия самолета будет стоять до августа. Позже ее передадут в "Дом воина". При этом заменят другим произведением – очередным эпизодом о событиях на Донбассе.

"Это будет Иловайск, это будет Донецкий аэропорт, бои за Широкино, Дебальцево, "промка" Авдеевки. То есть те события, которые являются значимыми и важными для нашего войска, и в которых мы в конце концов потеряли очень многих ребят. Люди не имеют права забывать", – отметила пресс-секретарь парка культуры имени Б. Хмельницкого Ирина Волк.



Во Львове установили копию в миниатюре сбитого Ил-76 / Скриншот



Возле миниатюры разместили информационные письма о страшном событии / Скриншот

Смотрите видео: во Львове установили миниатюру Ил-76

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