Корь атакует: кому и чем вакцинироваться

Заболеваемость корью в Украине набрала угрожающих масштабов. Самый эффективный способ защиты – вакцинация. В Украине этих вакцин достаточно.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Прививки этой вакциной предусмотрены Календарем профилактических прививок Минздрава.

Читайте подробно: Как уберечься от кори: все о вакцинации

Вакцинироваться от кори обязательно нужно в случаях:

Ребенку исполнилось 12 месяцев: не медлите с плановой прививкой КПК.

Ребенок старше 1 года, и вы пропустили первую прививку - немедленно сделайте ее, обратившись в ваше медицинское учреждение.

Ребенку 6 лет - пора идти на плановую ревакцинацию КПК.

Вы пропустили плановую ревакцинацию в 6 лет. В этом случае обратитесь в медицинское учреждение, ведь только две дозы вакцины обеспечивают полную защиту.

Ребенку 6 и более лет и он не имеет ни одной прививки КПК. В таком случае нужно сделать две прививки с интервалом не менее одного месяца.

Вы не помните, делали ли ребенку прививку КПК, и не имеете документальных подтверждений. В этом случае ребенка также нужно вакцинировать.

Подростки, а также взрослые, не болевшие корью и не получали прививок от кори, тоже нуждаются в вакцинации.

Узнать о наличии вакцины в вашем регионе можно на сайте Минздрава – информация обновляется ежемесячно.

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаев заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.