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      Корь атакует: кому и чем вакцинироваться

      47 Читати новину українською
      Защитите себя от кори
      Защитите себя от кори / 24 канал

      Заболеваемость корью в Украине набрала угрожающих масштабов. Самый эффективный способ защиты – вакцинация. В Украине этих вакцин достаточно.

      Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Прививки этой вакциной предусмотрены Календарем профилактических прививок Минздрава.

      Читайте подробно: Как уберечься от кори: все о вакцинации

      Вакцинироваться от кори обязательно нужно в случаях:

      Ребенку исполнилось 12 месяцев: не медлите с плановой прививкой КПК.
      Ребенок старше 1 года, и вы пропустили первую прививку - немедленно сделайте ее, обратившись в ваше медицинское учреждение.
      Ребенку 6 лет - пора идти на плановую ревакцинацию КПК.
      Вы пропустили плановую ревакцинацию в 6 лет. В этом случае обратитесь в медицинское учреждение, ведь только две дозы вакцины обеспечивают полную защиту.
      Ребенку 6 и более лет и он не имеет ни одной прививки КПК. В таком случае нужно сделать две прививки с интервалом не менее одного месяца.
      Вы не помните, делали ли ребенку прививку КПК, и не имеете документальных подтверждений. В этом случае ребенка также нужно вакцинировать.
      Подростки, а также взрослые, не болевшие корью и не получали прививок от кори, тоже нуждаются в вакцинации.

      Узнать о наличии вакцины в вашем регионе можно на сайте Минздрава – информация обновляется ежемесячно.

      Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаев заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.

      Теги: Новости Украины Здоровье Инфекция Вакцина Министерство здравоохранения Украины Лечение Корь
      Источник: 24 канал
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