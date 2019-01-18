Корь добралась до Лукьяновского СИЗО: в заведении объявили карантин

Из-за многочисленных случаев заболевания корью в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) объявлен карантин.

Как сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе, по последней информации в СИЗО заболели 7 арестантов, поэтому их изолировали от остальных в отдельном помещении, пишет УНИАН.

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Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

"Введен карантин на 21 день. Мы создали комиссию по инфекционному контролю, провели ее заседания, создали изолятор для больных воздушно-капельніми инфекциями, установили усиленное медицинское наблюдение за контактными лицами на 21 день со дня госпитализации последнего больного, проводим активное выявление больных при ежедневном обходе камер", – рассказал собеседник ресурса.

По его словам, сейчас в изоляторе усилен контроль за ежедневной влажной уборкой камер с применением антиинфекционніх средств, а также максимально ограниченое общение с теми, кто находился в камерах с больными.

Также он добавил, что тяжелых больных нет.

"Профилактическая работа продолжается. Контактных с больными лиц, находящихся на карантине, не будут вывозить из изолятора даже для участия в судебных заседаниях. Всех остальных арестантов это ограничение не касается", – подытожил представитель Государственной уголовно-исполнительной службы.

Напомним, с начала 2019 года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек, а за последнюю неделю эта цифра составляет 2767 человек в частности 1680 детей.



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