Корь в Украине: появились новые данные о количестве больных

На протяжении последней недели количество лиц, которые заболели корью в Украине, снова выросло.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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По сводкам ведомства, в период с 7 по 13 мая корью в Украине заболели 1407 человек. Эта цифра превышает показатели предыдущей недели, когда было зафиксировано рекордное количество больных за неделю с начала вспышки заболевания – 1143 человека.

Большая часть заболевших за последнюю неделю – взрослые (651 человек), 756 – дети.

Больше всего новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в городе Киеве.

В целом с начала года больше всего корью заболело людей на Ивано-Франковщине (всего 2137 лиц: 649 взрослых и 1488 детей), чуть меньше – на Закарпатье (2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей). В тройку "лидеров" также вошла Львовская область, где с начала года зафиксировано 1785 случаев заболевания корью.