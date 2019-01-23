21:12
23 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кого Путин отправит в космос. Картографический криминал
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      146635 Читати новину українською
      Корь в Украине: симптомы и профилактика
      Корь в Украине: симптомы и профилактика / 24 Канал

      Корь – инфекционная болезнь, поражающая как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания. Корь зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности, в Одесской, Львовской области и Киеве.

      Корь – опасное вирусное заболевание. Именно эта инфекция является одной из основных причин детской смертности в Мире.

      Читайте также: Все о вакцинации от кори

      Как можно заразиться корью

      Вирус очень быстро распространяется – он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки вируса – он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.

      Читайте также: Как уберечься от кори: все о вакцинации

      При этом инфекция очень быстро распространяется, поэтому с потоком воздуха вирус может даже проникать в соседние помещения, например через окна, вентиляцию и тому подобное.

      Симптомы у детей и взрослых

      Чаще всего корью болеют дети и подростки, однако, если прививки не было, то заразиться может и взрослый.

      Первые тревожные признаки опасного вируса – человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляется насморк и кашель, а также повышается температура.

      Однако, уже через несколько дней температура снижается, а вот кашель и насморк не проходят и наоборот усиливаются. В этот период у человека становятся чувствительными глаза, трудно смотреть на свет, иногда доходит до воспаления глаза (конъюнктивит). Часто эти симптомы можно спутать с обычной простудой или гриппом. При этом на внутренней стороне щек, а иногда и губ, уже появляются мелкие пятнышки. Это уже один из основных признаков, что у больного корь.

      Читайте также: В Одессе не привитым от кори детям запретили ходить в школу

      Уже на 4-5 день после первых симптомов температура вновь повышается до 39-40 градусов, а на коже появляется очень заметная сыпь красных пятнышек. В этот момент усиливается насморк, отекают веки и все лицо.

      К симптомам может добавиться еще и понос. Также может усилиться головная боль, иногда больные даже теряют сознание.

      Если болезнь проходит без осложнений, то уже до недели времени больному должно стать лучше. Тогда у человека нормализуется температура, проходят кашель и насморк, а верхний слой кожи, на которой была сыпь, начинает отшелушиваться.

      Корь в Украине 2018
      Корь в Украине 2017: симптомы у детей и взрослых

      Осложнения

      Этот вирус опасен еще и ты тем, что осложнения после болезни могут быть не менее опасными, чем сама болезнь. Инфекция сильно понижает иммунитет, и организм становится чувствительным к любой бактериальной инфекции.

      Осложнения могут коснуться и дыхательной системы — пневмония, бронхит. Также после переноса вируса может возникнуть воспаление среднего уха, часто это случается у маленьких детей.

      Корь наносит отпечаток и на нервную систему, в некоторых случаях может привести к энцефалиту (воспаление головного мозга).

      Читайте также: Во Львовской области госпитализированы 38 работников крупного предприятия

      Профилактика

      Как убеждают медики, наиболее действенной защитой от кори является вакцинация. Ее колят ребенку в 12 месяцев и 6 лет.

      "В странах, где вакцинация от кори охватывает большинство населения, люди перестают болеть корью. И неприемлемой является ситуация, когда во время доказательной медицины врачи или другой медицинский персонал отказывает молодым родителям в прививке детей. Считаю, что это своеобразное медицинское преступление", – заявила экс-заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

      Она также заверила, что вакцина против кори "безопасная, надежная и эффективная". Ведь эту вакцину используют не только в Украине, но и во многих других европейских странах.

       

      Автор: Ирина Полицкая
      Теги: Корь Публикации Здоровая жизнь Статьи Здоровье Лечение Инфекция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сегодня , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 1732
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      сегодня , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146635
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      сегодня , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4378
      Кому мешает Книга отзывов и предложений
      сегодня , 19:01 Кому мешает Книга отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 62
      Be in trend: словарик fashion-терминов
      сегодня , 18:00 Be in trend: словарик fashion-терминов
      Юлія Турелик 78
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Куда пойти в Киеве 8-11 марта: афиша интересных событий
      7 марта 2018 , 09:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук