Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

Корь – инфекционная болезнь, поражающая как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания. Корь зафиксировали в нескольких регионах Украины, в частности, в Одесской, Львовской области и Киеве.

Корь – опасное вирусное заболевание. Именно эта инфекция является одной из основных причин детской смертности в Мире.

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Как можно заразиться корью

Вирус очень быстро распространяется – он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки вируса – он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.

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При этом инфекция очень быстро распространяется, поэтому с потоком воздуха вирус может даже проникать в соседние помещения, например через окна, вентиляцию и тому подобное.

Симптомы у детей и взрослых

Чаще всего корью болеют дети и подростки, однако, если прививки не было, то заразиться может и взрослый.

Первые тревожные признаки опасного вируса – человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляется насморк и кашель, а также повышается температура.

Однако, уже через несколько дней температура снижается, а вот кашель и насморк не проходят и наоборот усиливаются. В этот период у человека становятся чувствительными глаза, трудно смотреть на свет, иногда доходит до воспаления глаза (конъюнктивит). Часто эти симптомы можно спутать с обычной простудой или гриппом. При этом на внутренней стороне щек, а иногда и губ, уже появляются мелкие пятнышки. Это уже один из основных признаков, что у больного корь.

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Уже на 4-5 день после первых симптомов температура вновь повышается до 39-40 градусов, а на коже появляется очень заметная сыпь красных пятнышек. В этот момент усиливается насморк, отекают веки и все лицо.

К симптомам может добавиться еще и понос. Также может усилиться головная боль, иногда больные даже теряют сознание.

Если болезнь проходит без осложнений, то уже до недели времени больному должно стать лучше. Тогда у человека нормализуется температура, проходят кашель и насморк, а верхний слой кожи, на которой была сыпь, начинает отшелушиваться.



Корь в Украине 2017: симптомы у детей и взрослых

Осложнения

Этот вирус опасен еще и ты тем, что осложнения после болезни могут быть не менее опасными, чем сама болезнь. Инфекция сильно понижает иммунитет, и организм становится чувствительным к любой бактериальной инфекции.

Осложнения могут коснуться и дыхательной системы — пневмония, бронхит. Также после переноса вируса может возникнуть воспаление среднего уха, часто это случается у маленьких детей.

Корь наносит отпечаток и на нервную систему, в некоторых случаях может привести к энцефалиту (воспаление головного мозга).

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Профилактика

Как убеждают медики, наиболее действенной защитой от кори является вакцинация. Ее колят ребенку в 12 месяцев и 6 лет.

"В странах, где вакцинация от кори охватывает большинство населения, люди перестают болеть корью. И неприемлемой является ситуация, когда во время доказательной медицины врачи или другой медицинский персонал отказывает молодым родителям в прививке детей. Считаю, что это своеобразное медицинское преступление", – заявила экс-заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

Она также заверила, что вакцина против кори "безопасная, надежная и эффективная". Ведь эту вакцину используют не только в Украине, но и во многих других европейских странах.