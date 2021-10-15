Об этом сообщил начальник поисково-спасательной службы ВМС ВСУ капитан I ранга Алексей Нестеров в видеообращении, обнародованном 14 октября.
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Он отметил, что, несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля.
Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля, так как военные моряки должны быть готовы к любым нештатным ситуациям в море и умело реагировать на них,
– подчеркнул военный.
По его словам, важным фактором, который тоже дал возможность удержать корабль на плаву, стал недавно проведенный впервые за последние 30 лет ремонт.
Алексей Нестеров также отметил и профессиональные действия морской авиации, которая транспортировала аварийно-спасательного имущество и эвакуировала личный состав.
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