Корабль ВМС Украины, который потерпел бедствие в Черном море, вернулся в Одессу

Корабль Военно-Морских Сил, который во время выполнения задач по назначению потерпел крушение в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса.

Об этом сообщил начальник поисково-спасательной службы ВМС ВСУ капитан I ранга Алексей Нестеров в видеообращении, обнародованном 14 октября.

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Он отметил, что, несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля.

Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля, так как военные моряки должны быть готовы к любым нештатным ситуациям в море и умело реагировать на них,

– подчеркнул военный.

По его словам, важным фактором, который тоже дал возможность удержать корабль на плаву, стал недавно проведенный впервые за последние 30 лет ремонт.

Алексей Нестеров также отметил и профессиональные действия морской авиации, которая транспортировала аварийно-спасательного имущество и эвакуировала личный состав.

Корабль восстановят в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задания по назначению в составе ВМС ВСУ.

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