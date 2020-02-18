"Корабль-призрак" прибыл к берегам Ирландии: почему на судне не было экипажа

У берегов Ирландии на мель сел 77-метровый "корабль-призрак". Грузовое судно "MV Alta" более года дрейфовало по Атлантике без экипажа.

Судно "MV Alta" село на мель возле Балликоттона, рыбацкой деревни в графстве Корк. Об этом сообщили в береговой охране Ирландии.

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Экипаж из 10 человек покинул судно 30 сентября 2018 года во время спасательной операции в Атлантике, которую провела береговая охрана США. Судно подало сигнал бедствия на полпути из Греции в Гаити.



"Корабль-призрак"

А вот корабль остался плавать в океане. За это время он успел обойти Африку, Америку, и Европу. К берегам Ирландии судно приблизилось во время шторма "Деннис", который накрыл эту местность накануне.

Смотрите видео: "корабль-призрак" прибыл к берегам Ирландии