18:55
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv
      Вєсті.UA
      15:49, сегодня
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Корабль РФ протаранил круизный лайнер в Южной Корее: капитан российского судна был пьян

      243 Читати новину українською
      Российский корабль "Сигранд" после того, как врезался в мост
      Российский корабль "Сигранд" после того, как врезался в мост / Yonhap

      Российский грузовой корабль "Сигранд", которым управлял нетрезвый капитан, протаранил круизный лайнер и врезался в мост у берегов Южной Кореи.

      Так, сначала судно отклонилось от курса, а впоследствии и врезалось в круизный лайнер в порту. Завершилось путешествие этого корабля тем, что он врезался в мост. Об этом пишет Yonhap.

      Читайте также: С Трампом произошла курьезная ситуация при вылете из Вьетнама: видео

      Российское грузовое судно отклонилось от курса и врезалось в мост на юго-восточном побережье Южной Кореи,
      – говорится в сообщении.

      В результате инцидента была повреждена нижняя часть моста. Судно задержала береговая охрана, анализ крови российского капитана показал 0,086% алкоголя при допустимой норме в 0,03%.

      Почему судно двигалось в сторону моста – неизвестно, у него был курс в совершенно другом направлении. На видео столкновения видно, что корабль таранит переправу, по которой едут множество автомобилей.

      Корабль "Сигранд" направлялся из города Пусан во Владивосток. Перевозило российское судно сталь.

      Смотрите видео: российский сухогруз с пьяным капитаном на борту врезался в мост

      Отметим, что это далеко не первый конфуз с российскими кораблями. Так, летом 2018 года в Санкт-Петербурге во время военного парада катер ВМФ РФ врезался в опору Благовещенского моста.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      1969
      Теги: Новости России Южная Корея Аварии и ДТП Алкоголь Водный транспорт Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 18:52 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      2615
      Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      сегодня , 18:30 Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      Тетяна Острікова 61
      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      сегодня , 18:00 Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      Яніна Ткачук 256
      Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      сегодня , 17:28 Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      Злой Одессит 249
      Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      сегодня , 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      114
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Беременная Кейт Миддлтон проговорилась, что ждет девочку
       6 марта 2013 , 17:17 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук