Корабль РФ протаранил круизный лайнер в Южной Корее: капитан российского судна был пьян

Российский грузовой корабль "Сигранд", которым управлял нетрезвый капитан, протаранил круизный лайнер и врезался в мост у берегов Южной Кореи.

Так, сначала судно отклонилось от курса, а впоследствии и врезалось в круизный лайнер в порту. Завершилось путешествие этого корабля тем, что он врезался в мост. Об этом пишет Yonhap.

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Российское грузовое судно отклонилось от курса и врезалось в мост на юго-восточном побережье Южной Кореи,

– говорится в сообщении.

В результате инцидента была повреждена нижняя часть моста. Судно задержала береговая охрана, анализ крови российского капитана показал 0,086% алкоголя при допустимой норме в 0,03%.

Почему судно двигалось в сторону моста – неизвестно, у него был курс в совершенно другом направлении. На видео столкновения видно, что корабль таранит переправу, по которой едут множество автомобилей.

Корабль "Сигранд" направлялся из города Пусан во Владивосток. Перевозило российское судно сталь.

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Отметим, что это далеко не первый конфуз с российскими кораблями. Так, летом 2018 года в Санкт-Петербурге во время военного парада катер ВМФ РФ врезался в опору Благовещенского моста.