Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу утром, 25 июля. Корабли простоят в Черном море до 28 июля.

Первыми прибыли на военно-морскую базу "Юг" корветы – румынский "Контрадмирал Себастьян" и болгарский "Бодрый", сообщает "Думская".

Ранее К Черному морю приближается ракетный эсминец США

Уже в 9 утра в порт прибыли основные ударные силы Sea Breeze фрегаты – испанский "Альваро де Базан", турецкий "Йлдирим" и румынский "Регина Мария".

Заметим, что все корабли, кроме испанского, уже неоднократно гостили в Одессе.

Так выглядит испанский фрегат "Альваро де Базан"

Зато испанский "Альваро де Базан" впервые в Черном море. Интересно, что экипаж испанского флагмана на этих учениях отличился – летчики провели успешную спасательную операцию по доставке травмированного американского моряка с эсминца "Портер" на Школьный аэродром Одессы.

Что известно об испанском корабле "Альваро де Базан"

Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включен в состав испанских ВМС в декабре 2003 года. Длина корабля 147 метров, ширина – 19, а осадка – 8 метров. Корабль имеет две газовые турбины General Electric LM 2500 и две дизельные установки Bazan-Caterpillar.

Испанский корабль впервые в Черном море

Корабли будут стоять в одесском порту до 28 июля

Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы "Иджис". Основное ударное оружие корабля – противокорабельные ракеты "Гарпун".

Обратите внимание! Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море. Это ставит под угрозу не только безопасность Украины, но и стран-членов НАТО. Поэтому Альянс согласился увеличить присутствие своих кораблей в черноморском регионе.