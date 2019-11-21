Корабли – это прекрасно, но у нас война, – Зеленский о прорывах в отношениях с РФ

Президент Зеленский в Очакове 20 ноября поздно вечером общался с журналистами. Среди прочего глава государства ответил на вопрос о нормандском формате и возможных прорывах в отношениях с Россией.

Президент Зеленский посетил Очаков, чтобы лично убедиться, в каком состоянии сейчас недавно возвращеные Россией украинские корабли. Из-за поломки самолета глава государства приехал в город поздно вечером, но все же поговорил с журналистами.

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Кроме кораблей, ряд важных вопросов касались встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря. В частности: "Стоит ли ожидать еще прорывов (говорится о том, что сам факт возвращения Россией кораблей – это также прорыв) до встречи в нормандском формате?"

Корабли – это прекрасно. Но у нас война на Донбассе. Главным прорывом будет, если не будет жертв,

– отметил Владимир Зеленский.

"Мы готовимся к нормандскому формату, и на это нужно время. И я буду в нормандском формате говорить о людях, которых удерживают на временно оккупированных территориях – чтобы мы получили сразу всех", – подытожил глава государства.

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Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран "нормандской четверки" определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ (который, правда, может быть тайным).