Корабли, которые горят в Черном море, течение несет к Таманскому полуострову

Два танкера со сжиженным газом, на которых вторые сутки продолжается пожар, дрейфуют в сторону Таманского полуострова. По другим данным, корабли движутся в сторону оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Азово-Черноморский филиал морской спасательной службы РФ.

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Всего на танкерах до начала пожара было около 4,5 тысячи тонн сжиженного газа – поэтому пожар не могут потушить более 2 суток. Теперь корабли "понемногу дрейфуют" в сторону Таманского полуострова.

Вместе с тем российский "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники заявляет, что корабли движутся в сторону берегов оккупированного Крыма.

Напомним, 21 января вблизи Керченского пролива загорелись 2 корабля "Маэстро" и "Канди" под флагами Танзании. Причиной пожара стал взрыв на одном из судов и уже с этого корабля огонь перекинулся на второй корабль, расположенный рядом. На бортах судов находились граждане Турции и Индии.



В результате пожара на кораблях погибло по меньшей мере 11 человек. В России говорят, что причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности, есть версии о том, что пожар мог вспыхнуть во время перевалки топлива.



В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что танкеры незаконно поставляли газ в Сирию. Эти суда также включены в санкционный список США.