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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Корабли НАТО должны войти в Черное море, чтобы сдержать Россию, – Порошенко

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      Порошенко считает, что корабли НАТО помогут противостоять РФ в Черном море
      Порошенко считает, что корабли НАТО помогут противостоять РФ в Черном море / Фото из открытых источников

      Североатлантический альянс может поддержать Украину в борьбе с агрессией России, если отправит свои военные корабли в Черное море.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

      Читайте также: "Это сигнал для России": в НАТО рассказали о последствиях агрессии Кремля и кораблях в Черном море

      Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход судов НАТО в Черное море. Может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить РФ действовать таким образом,
      – подчеркнул он.

      Глава государства отметил, что в этой ситуации рассчитывает на США, ведь присутствие кораблей альянса в Черном море является вопросом глобальной безопасности.

      Кроме того, президент призвал РФ и ее президента Владимира Путина убираться с территории Украины.

      "Россия заплатит огромную цену, если атакует Украину", – подытожил Порошенко.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессыв порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

       

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Новости политики Оружие Водный транспорт НАТО
      Источник: 24 Канал
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