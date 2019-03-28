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      Корабли НАТО войдут в порт Одессы на следующий день после выборов президента

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      Корабли НАТО 1 апреля войдут в Одессу
      Корабли НАТО 1 апреля войдут в Одессу / dumskaya.net

      Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО 1 апреля зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом.

      Посольство Канады в Украине сообщило, что представители НАТО во время визита в Украину проведут совместные учения с военными ВМС.

      Читайте также: Военные корабли и учения: НАТО наращивает силы в Черном море из-за агрессии России

      Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток,
      – говорится в сообщении.

      Капитаны кораблей во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей будут организовывать экскурсии, на которые могут прийти все желающие.

      Корабли также примут участие в учениях "PASSEX" совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с судами Альянса и государств-партнеров.

      Это уже будет второй заход кораблей НАТО в Одессу. Утром 25 февраля ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробыл в городе три дня. Целью мероприятия корабля в Украине было укрепление взаимодействия с партнерами по НАТО и "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

      Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?
      Группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено ​​на помощь военным и воздушным силам Украины.

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      Теги: Чорное море Водный транспорт Вооруженные силы Украины Новости Одессы НАТО Новости Украины
      Источник: 24 канал
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