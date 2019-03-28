Корабли НАТО войдут в порт Одессы на следующий день после выборов президента

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО 1 апреля зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом.

Посольство Канады в Украине сообщило, что представители НАТО во время визита в Украину проведут совместные учения с военными ВМС.

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Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток,

– говорится в сообщении.

Капитаны кораблей во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей будут организовывать экскурсии, на которые могут прийти все желающие.

Корабли также примут участие в учениях "PASSEX" совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с судами Альянса и государств-партнеров.

Это уже будет второй заход кораблей НАТО в Одессу. Утром 25 февраля ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пробыл в городе три дня. Целью мероприятия корабля в Украине было укрепление взаимодействия с партнерами по НАТО и "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

Группа кораблей НАТО войдет в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлено ​​на помощь военным и воздушным силам Украины.