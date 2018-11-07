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      Корабли России тайно переправляют оружие через территориальные воды Дании, – СМИ

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      Корабли России тайно переправляют оружие через территориальные воды Дании,
      Корабли России тайно переправляют оружие через территориальные воды Дании, / Фото из открытых источников

      Российские корабли проходят по водам Дании, не извещая морские ведомства о том, что они перевозят опасные грузы.

      Об этом со ссылкой на информацию газеты Information newspaper сообщает The Copenhagen Post.

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      Как отмечает газета, в минувшие выходные судно под названием Sparta III вышло из Петербурга и перед тем, как зайти в Скаген, в северной части Ютландии, задекларировало, что везет безопасный груз. Лишь пройдя Скаген, капитан сообщил, что корабль нагружен товарами, маркированными как опасный груз высшей категории – Cargo Hazard A (Major).

      Судно, которое, которое, по некоторым данным, направлялось в вьетнамский Хайфон, было, вероятно, зафрахтованное Министерством обороны России для перевозки оружия в интересах госкомпании "Оборонлогистика",
      – пишет датское издание.

      Российское посольство в Копенгагене пока не сделало никаких заявлений относительно этой информации, но газета Information утверждает, что это не первый случай, когда российское судно с грузом оружия проходило через воды Дании, декларируя, что гружено обычными товарами, говорится в статье.

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      Теги: Новости политики Новости России Оружие Дания
      Источник: 24 Канал
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