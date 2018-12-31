"Кораблик на ёлку" офис омбудсмена присоединился к флешмобу в поддержку украинских моряков

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присоединился к флешмобу в поддержку пленных украинских моряков.

Об этом сообщают в пресс-службе офиса Уполномоченного Верховной Рады на Facebook-странице.

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Известно, что флешмоб в соцсетях организовало Всемирный движение патриотов Украины. Идея заключается в том, чтобы украсить новогодние ёлки желто-голубыми корабликами и обнародовать это в социальных сетях.

Российская власть незаконно удерживает наших героев в своих СИЗО и нарушает нормы международного права. Они должны быть немедленно возвращены на родную землю,

— заявили в офисе омбудсмена.

Напомним, что в столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, потому что дерево представило стране правительство Москвы.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.