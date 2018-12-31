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      "Кораблик на ёлку" офис омбудсмена присоединился к флешмобу в поддержку украинских моряков

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      Офис омбудсмена присоединился к флешмобу в поддержку украинских моряков
      Офис омбудсмена присоединился к флешмобу в поддержку украинских моряков / Фото из открытых источников

      Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присоединился к флешмобу в поддержку пленных украинских моряков.

      Об этом сообщают в пресс-службе офиса Уполномоченного Верховной Рады на Facebook-странице.

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      Известно, что флешмоб в соцсетях организовало Всемирный движение патриотов Украины. Идея заключается в том, чтобы украсить новогодние ёлки желто-голубыми корабликами и обнародовать это в социальных сетях.

      Российская власть незаконно удерживает наших героев в своих СИЗО и нарушает нормы международного права. Они должны быть немедленно возвращены на родную землю,
      — заявили в офисе омбудсмена.

      Напомним, что в столице Болгарии Софии активисты устроили акцию за освобождение захваченных в плен Россией украинских моряков, украсив новогоднюю елку желто-голубыми корабликами. Это символично, потому что дерево представило стране правительство Москвы.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Флешмоб Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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