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      КОРД задержал "смотрящего" Януковича, которого 6 лет искал Интерпол: видео спецоперации

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      В Киеве задержали "смотрящего" Януковича Евгения Анисимова / колаж 24 канала

      Сотрудники Корда провели в Киеве операцию по задержанию лидера преступной группировки, который шесть лет находился в международном розыске. Его обвиняют сразу по 6 статьям Уголовного кодекса Украины.

      Спецоперация по задержанию в воскресенье, 16 февраля, была проведена в Киеве сотрудниками Корда и департамента уголовного розыска полиции.

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      В течение шести лет он скрывался от следствия после того, как запорожские правоохранители объявили его в международный розыск. Еще 2 года назад суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Его подозревают в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности.

      Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

      Бизнесмен Евгений Черняк в своем фейсбуке сообщил, что задержанным является Евгений Анисимов, он же "Анисим" – смотрящий времен Виктора Януковича.

      Задержание Анисимова КОРДом: смотрите видео

      Что инкриминируют злоумышленнику

      Его обвиняют в нарушении сразу шести статей Уголовного кодекса Украины:

      • вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;
      • присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;
      • отмывание незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;
      • создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;
      • незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;
      • незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.

      Важно! В случае доказательства вины подозреваемого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусмотренные каждой из них наказания не суммируются.

      Что известно о Евгении Анисимове?
      Евгений Анисимов родился в 1975 году (44 года) в Запорожье. Преступник на всевдо "Анисимов" довольно популярен в украинских криминальных кругах, он является организатором одной из крупнейших уголовных группировок.

      Во времена президентства Виктора Януковича он был "смотрящим" в Запорожской области. А конкретно – занимался "крышеванием" местных бизнесменов и разбирался с неугодными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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