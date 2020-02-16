КОРД задержал "смотрящего" Януковича, которого 6 лет искал Интерпол: видео спецоперации
Сотрудники Корда провели в Киеве операцию по задержанию лидера преступной группировки, который шесть лет находился в международном розыске. Его обвиняют сразу по 6 статьям Уголовного кодекса Украины.
Спецоперация по задержанию в воскресенье, 16 февраля, была проведена в Киеве сотрудниками Корда и департамента уголовного розыска полиции.
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В течение шести лет он скрывался от следствия после того, как запорожские правоохранители объявили его в международный розыск. Еще 2 года назад суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Его подозревают в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности.
Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.
Бизнесмен Евгений Черняк в своем фейсбуке сообщил, что задержанным является Евгений Анисимов, он же "Анисим" – смотрящий времен Виктора Януковича.
Задержание Анисимова КОРДом: смотрите видео
Что инкриминируют злоумышленнику
Его обвиняют в нарушении сразу шести статей Уголовного кодекса Украины:
- вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;
- присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;
- отмывание незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;
- создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;
- незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;
- незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.
Важно! В случае доказательства вины подозреваемого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, предусмотренные каждой из них наказания не суммируются.
Что известно о Евгении Анисимове?
Евгений Анисимов родился в 1975 году (44 года) в Запорожье. Преступник на всевдо "Анисимов" довольно популярен в украинских криминальных кругах, он является организатором одной из крупнейших уголовных группировок.
Во времена президентства Виктора Януковича он был "смотрящим" в Запорожской области. А конкретно – занимался "крышеванием" местных бизнесменов и разбирался с неугодными.