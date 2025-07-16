"Противошоки", операции 24/7: как работают мобильные военные госпитали на передовой

Все усилия медиков мобильных военных госпиталей, которые обустраивают на передовой, нацелены на спасение жизней военнослужащих. Один из таких размещен в Донецкой области, здесь спасают бойцов, получивших ранения от мин, снарядов, дронов.

Условия, в которых приходится работать медикам в военных госпиталях – чрезвычайно сложные. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Об этапах спасения бойцов

В военных госпиталях врачи и медсестры работают в стрессовых условиях. Полнота оценки врачом полученных ранений, точность установленного диагноза, скорость оказания медицинской помощи решают дальнейшую судьбу военнослужащего.

"Наш пограничный госпиталь развернут в пределах медицинских сил ВСУ для оказания медицинской помощи раненым и травмированным военнослужащим Сил обороны. Есть дни, когда у нас много работы, а есть дни, когда у нас очень много работы", – поделился Александр Цибульский, начальник мобильного госпиталя.

Хирург военного госпиталя в Донецкой области Ярослав Голод рассказал, с какими ранением в основном украинские защитники попадут в руки медиков.

Чаще всего – это осколочные ранения, это прилеты FPV-дронов. Самые опасные – это ранения головы, грудной клетки и брюшной полости,

– озвучил Ярослав Голод.

Важный этап спасения военных после того как их раненых эвакуировали с позиций в госпиталь – стабилизация состояния бойца. Это очень сложная и важная задача. Начальник мобильного госпиталя Александр Цибульский рассказал как это происходит.

"Когда военнослужащий получает ранения средней тяжести и выше, он обязательно попадает в "противошоки". Здесь мы стабилизируем его состояние, приводим к средним показателям и уже решаем, что делать дальше", – озвучил Цибульский.

Когда риск "потерять" пациента проходит и его состояние удается стабилизировать, врачи переходят к следующему этапу спасения – определяют, какую именно операцию нужно провести пациенту и можно ли это сделать здесь на месте в госпитале.

Истории раненых украинских военных

Двое военнослужащих рассказали как получили ранения и оказались в госпитале. Один из них – водитель, он поделился, что вывозил собратьев на позицию, а когда возвращался, то попал под удар вражеского FPV-дрона.

"Сейчас чувствую себя нормально, врачи сказали, что все будет хорошо", – озвучил раненый.

"Попали под артиллерийский обстрел, получил ранения. Руки и ноги целы – это уже хорошо. Бывало и хуже", – рассказал другой раненый.

Этот мобильный госпиталь на передовой в Донецкой области по сложности и продолжительности проводимых здесь операций ничем не уступает другим стационарам в тылу.

Хирург Ярослав Голод рассказал, что на днях была операция, которая ему запомнится надолго. У бойца было очень сложное ранение, с массивным дефектом грудной клетки и брюшной полости. Анестезиолог Владимир Кнапик, который работает в этом мобильном госпитале, рассказал, что операция длилась четыре часа.

Моя задача – жизнь, здоровье пациента на столе, вывести его из состояния шока, стабилизировать жизненно важные показатели,

– отметил Владимир Кнапик.

Главное отличие мобильных госпиталей на фронте от медицинских учреждений в тылу заключается в том, что здесь медики спасают, а не лечат. После того, как состояние бойцов удалось стабилизировать, им провели первые неотложные операции, их эвакуируют в больницы как можно дальше от зоны боевых действий для дальнейшего лечения и реабилитации.

Хирург Ярослав Голод уточнил, что раненых часто ждет не одна операция, а несколько. В первую очередь приоритетным является остановка кровотечения, для этого привлекается сразу две бригады. После того, как это удается сделать, медики уделяют внимание другим повреждениям бойца.

Наша операция – это только первый этап. Пациент будет прооперирован через 12 – 24 часа. Когда это будет, будут решать уже на следующих этапах медицинской эвакуации. Его ждет еще не одна операция,

– рассказал Ярослав Голод.

Мобильный госпиталь пограничников – это одно из первых звеньев спасения военнослужащих в условиях войны. Здесь каждый день – новые вызовы, новые пациенты, но и новые шансы на жизнь.