Корейцы создали робота, который помогает бороться с одиночеством

Корейские инженеры создали робота для коммуникации людей, которые живут в одиночку. Слушая звуки в доме, он анализирует то, что происходит, и может рассказывать об этом друзьям человека, которые используют также работа. Предполагается, что это поможет людям бороться с одиночеством и будет побуждать их общаться с другими, комментируя их бытовые действия.

Об этом сообщает IEEE Spectrum. Специалисты представили свою разработку на конференции HRI 2018.

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Инженеры под руководством Ким Чжину из Университета Йонсе создали робота для одиноких людей. Вместо того, чтобы заменять человеческое общение, он служит средством коммуникации между людьми.

Его корпус напоминает силуэт кошки, а в центре работа установили экран, на котором отображаются интерактивные глаза, которые выражают разные эмоции. К слову, другое исследование, которое представили на конференции HRI 2018 доказывает, что отсутствие на лице работа рта или других ключевых элементов снижает уровень доверия к нему.

Конструкция робота для одиноких людей

Кроме экрана в нем установлены датчики освещения, температуры, расстояния, а также микрофон и датчик звука для получения информации и динамик для вывода. За счет датчика расстояния робот определяет, есть ли хозяин сейчас в комнате. Если он рядом, робот анализирует звуки вокруг и на их основе прогнозирует, что делает человек. Если он распознал одно из бытовых действий, например, открывание двери или холодильника, он отправляет эти данные другим подобным работам, установленным в домах друзей или близких людей, а эти работы, в свою очередь, сообщают о действиях своим хозяевам.

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Стоит отметить, что инженеры сделали подобные отчеты анонимными, то есть робот не называет имя человека, который сделал действие. При этом, если пользователь заинтересовался, он может постучать рядом с роботом и тот раскроет имя. Таким же образом можно выражать и другие эмоции, например, похлопать для одобрения.

Робот, который помогает избавиться от одиночества – смотрите видео

Разработчики предполагают, что такие работы помогут людям частично компенсировать чувство одиночества, а также побудят их к общению. Например, пользователи могут начать базовое общение через помощник, а затем позвонить или начать переписку. Создатели робота утверждают, что провели четырехнедельные испытания на добровольцах и они отметили, что робот дал им подобие чувства сожительства с другими людьми.