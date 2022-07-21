Об этом 20 июля сообщил журналистам народный депутат и член украинской делегации на переговорах с россией Рустем Умеров. Он акцентировал, что в дальнейшем важно добиться полного отсутствия военных судов врага в акватории.

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Экспорт зерна должен происходить через следующие порты:

"Одесса";

"Южный";

"Черноморск".

Список портов экспорта может расти

Народный избранник выразил надежду, что вскоре может расти количество портов, через которые будет осуществляться экспорт. Соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН. Ее штаб-квартира будет расположена в Стамбуле.

Все рекомендации Морских сил, Вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда,

– объяснил Умеров.

Он добавил, что речь идет не только об экспорте. Ведь все гражданские суда смогут и заходить в порты из согласованного списка. Для этого они только должны соблюдать рекомендации по безопасности.

Все суда будут проверять

Член переговорной группы также сказал, что коридоры не означают, что по морю можно будет перевозить любые грузы. Мониторинговая группа ООН должна проверять грузы. Это нужно во избежание перевозки оружия гражданскими кораблями.

Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но в отношении этих коридоров мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов (со стороны россии – 24 канал) в море не будет,

– сказал нардеп.

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