Мы посмотрели на пандемический период в Украине не с точки зрения паники, постоянных заявлений, обещаний или обвинений. Посмотрели с точки зрения цифр, потому что именно они не врут.

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Поняли, что подготовки и решительные шаги превратились в хаос, на котором кто-то еще и изрядно заработал.

Март 2020 года

Первый больной коронавирусом в Украине. Новые Санжары. Паника трясла всех, загоняя в аптеки и гипермаркеты. Люди выгребали медицинские маски и антисептики, которые раньше покупали разве что для "сгодиться", потом выгребали и респираторы. Даже строительные, которые никак не помогают от болезни.

Потом добрались до спирта, глицерина, медицинских перчаток. Банальные товары, которые до того никому не были нужны, дорожали в десятки раз и исчезали с прилавков.

Первый локдаун. Улицы пустели, полки с крупами, солью и спичками – тоже. Всех изрядно трясло, государственные закупки тоже. Все понимали, что надо что-то покупать. Однако никто не понимал, что именно.

Больницы заказывали вообще все, до чего могут дотянуться. Долго так продолжаться не могло, поэтому чиновники начали смотреть, что там есть у более прогрессивных соседей.

"Ковидные" закупки

Посмотрели, подумали и создали новый инструмент – "ковидные" закупки.

Украина на тот момент нашла довольно продуктивный баланс между этой скоростью и прозрачностью. Была предоставлена возможность заказчикам закупать быстро по прямым договорам с обязательной публикацией фактов затем в системе. Постфактум хотя бы. Василий Задворный Гендиректор ProZorro

И звучит же действительно неплохо, правда? Все это надо было как-то нормировать, поэтому парламент проголосовал за закон, которым вывел "ковидные" закупки из-под действия уже привычного тендерного законодательства. Кабмин издал свое постановление, куда вписал все то, что можно покупать без торгов. За один день. На любые суммы. Полный карт-бланш.

Однако государство просто так не проведешь. У него есть контролирующие органы. Они решили, что за "ковидными закупками" будут следить.

"В Украине государственных заказчиков почти 34 тысячи. И отследить, кто что закупает – это тоже вопрос довольно проблематичный. Поэтому в закупках начали появляться ремонты, питание, мебель – все что угодно. И это вопрос контроля", – отметил Задворный.

За все это время было подписано почти 200 тысяч "ковидных" контрактов и потрачено 35 миллиардов гривен. Это строительство 2 Подольско-Воскресенских мостов в Киеве, уже даже с учетом потенциальных откатов и краж. Сумасшедшая сумма. По сравнению с этим штрафы за возможные нарушения выглядят просто смехотворно.

Предусмотрена ответственность – штрафные санкции. От 25 тысяч 500 гривен до 51 тысячи гривен. Эти нарушения выявляют,

– заметила эксперт по вопросам публичных закупок Татьяна Руденко.

Аудиторы действительно пытались как-то за процессом следить. В апреле они отчитались о найденных нарушениях на 407 миллионов гривен. Отчитались и о штрафах. Однако до 51 тысячи гривен штрафа за избежание торгов и возможность прокрутить миллионы. Их таки прокручивали. Вот самые яркие примеры.

Харьков

Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи. Там у частной конторы "Билимед" заказали 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Вещь для нынешнего времени нужная, никаких сомнений. Однако больница заплатила за аппараты, подумала и заплатила еще 654 тысячи гривен. За что? Вроде как НДС.

Так в чем проблема? Просто Кабмин разрешил налогу на таких закупках не платить, поэтому сумма ушла... Сумма просто ушла.

Что такое 654 потерянные тысячи в условиях пандемии? 30 тысяч защитных масок, 11 электрокардиографов ЮКАРД или 32,5 тысячи кубометра медицинского кислорода. Однако разрешили тратить как хочется? Разрешили. Гуляй, душа.

Обратите внимание Из COVID-фонда считаем похищенными 124 миллиона гривен, – председатель Госаудитслужбы

Немедицинские учреждения

Бензин, дизель, газ. С COVID-19 вяжутся они не очень. Да и в перечне того, что можно покупать по "ковидной" процедуре их нет. Можно было бы понять, если это закупка для больницы, скорые же надо заправлять. Однако, немалая доля этих закупок пришлась на совсем немедицинские учреждения:

Балаклейский городской совет;

Виноградовскую РГА;

пожарную часть на Львовщине и еще много-много других.

Покупали у кого хотели и за сколько хотели. Вокруг хаос, кто там будет разбираться, правда?

Кропивницкий и Херсон

В Кропивницкой исправительной колонии по "ковидной" процедуре закупились кормом для собак. И нет, это еще не самое адское. Главное управление Национальной полиции в Херсонской области сделало ответный ход, заказав по "ковидной" процедуре боксерский шлем за почти 13 тысяч гривен. Кого-то, похоже, сильно били по голове.

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Больше ада, больше. Новогодние подарки необходимые для противодействия пандемии или профилактики – так по крайней мере подумали в Изяславском учебно-реабилитационном центре Хмельницкого областного совета. Подумали и решили купить эти подарки именно по "ковидной" процедуре.

На что тратили "ковидные" деньги другие учреждения – смотрите в программе.