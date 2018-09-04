Корнелл и Честер не совершали самоубийство, их просто убили: Чемеров озвучил впечатляющую версию

Украинский музыкант и продюсер, фронтмен гранж-групп "Димна Суміш" и The Gitas Александр Чемеров озвучил шокирующую версию загадочной гибели культовых фронтменов американских рок-бэндов Linkin Park и Saundgarden Честера Беннингтона и Криса Корнелла в 2017 году.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas.

Я слышал, что Корнелл не совершал самоубийство. Его, как и Честера из Linkin Park, просто убили... У них была организация, которая должна была выявить для прессы главных людей в шоу-бизе, которые являются насильниками и криминалитетом. Их убийство может быть делом рук тех десяти главных продюсеров, которые совершали нечто очень страшное и боялись обнародования,

– прокомментировал музыкант.



Саша Чемеров

К тому же он считает, что распространенное мнение, мол, гранж убивает – просто красивый миф. И добавляет, что в своей жизни научился отделять драму от реальности.

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"У меня много драм в жизни, которые сам притягивал за уши. Но где-то в 2010-м все переосмыслил и отделил драму от реальности. Как по мне, драма существует для творчества, а реальная жизнь – является реальной жизнью, и нельзя это смешивать", – сказал Чемеров.