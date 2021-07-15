Это якобы свидетельствовало бы о патриотической власти в Харькове. Об этом глава партии "Слуга народа" заявил журналистам под стенами парламента.
Важно Рада проголосовала за отставку Авакова
Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков – русский город",
– сказал Корниенко.
Нардеп убежден, что Аваков за 10 лет не дал повода сомневаться в своей патриотичности. Политик сказал, что у экс-министра есть хозяйственные качества.
Что надо знать об отставке Авакова
- Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Тогда же президент Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- Монастырский согласился, однако признался, что это было сложное решение.
- Рада 15 июля отдала 291 голос за отставку министра.
Когда будут выборы мэра Харькова
- После победы на местных выборах в 2020 году предыдущий глава Харькова Геннадий Кернес умер.
- Сейчас город фактически возглавляет Игорь Терехов.
- Однако новые выборы мэра в Харькове назначили на 31 октября.