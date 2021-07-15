Это якобы свидетельствовало бы о патриотической власти в Харькове. Об этом глава партии "Слуга народа" заявил журналистам под стенами парламента.

Важно Рада проголосовала за отставку Авакова

Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе "Харьков – русский город",

– сказал Корниенко.

Нардеп убежден, что Аваков за 10 лет не дал повода сомневаться в своей патриотичности. Политик сказал, что у экс-министра есть хозяйственные качества.

Что надо знать об отставке Авакова

Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Тогда же президент Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский согласился, однако признался, что это было сложное решение.

Рада 15 июля отдала 291 голос за отставку министра.

Когда будут выборы мэра Харькова