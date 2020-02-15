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      Корниенко рассказал об обновлении в партии "Слуга народа"

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      Слуга народа "планирует восстановить совет партии" – Корниенко / Getty Images

      "Слуга народа" намерена обновить состав совета партии. Также утвердят новую редакцию устава партии – перед этим над ним тщательно поработали юристы.

      Изменения введут на третьем съезде партии. Об этом заявил глава этой политической силы и первый заместитель руководителя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Корниенко пояснил, что большинство кандидатов в совет партии являются депутатами.

      У нас есть руководящий орган – высший совет партии и, как глава партии, я собираюсь во время съезда предложить обновить его состав, чтобы мы дальше работали более расширенной командой,
      – сказал он.

      Глава партии также отметил, что съезд должен утвердить новую редакцию устава партии. Это важно для будущих местных выборов для формирования региональных организаций и местных ячеек политической силы.

      "Мы на местных выборах хотим предотвратить появление юридической грязи и спама, которые были на парламентских выборах. ... Есть подозрение, что на местных выборах будут появляться клоны не только кандидатов, но и партий", – добавил Корниенко.

      Он также подчеркнул что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, над уставом тщательно работали юристы. Корниенко рассказал, что съезд продолжит дискуссию об идеологии партии, после чего ее обсудят "уже внутри партии, в регионах".

      Отметим, третий этап съезда президентской партии "Слуга народа" происходит в Киеве 15 февраля.

      Справка. Местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года. Украинцы будут выбирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов. Местные выборы невозможно будет провести в оккупированном Крыму. Но есть вероятность, что их удастся провести на оккупированном на сегодня Донбассе – на это надеется президент Владимир Зеленский.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Местные выборы 2020 Александр Корниенко Слуга народа Новости Украины Новости политики
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