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      Корниенко рассказал об ошибках при наборе людей в "Слугу народа"

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      Александр Корниенко рассказал об ошибках в наборе людей в "Слугу народа" / pravda.com.ua/rus

      Набор людей в партию "Слуга народа" перед выборами в Раду в 2019 году происходил очень быстро и не всегда по каким-то содержательным параметрам. На отбор людей было 2 недели – месяц от силы.

      "У нас это все очень быстро происходило и, скажем так, не всегда по параметрам каким-то содержательным, то есть готов ли человек, какая у него программа. Хотя мы на это обращали внимание и много будущих кандидатов писали нам по 3 законопроекта. Опять же, надо тщательно отбирать", – рассказал председатель партии и фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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      Таким образом нардеп ответил на вопрос "Анализируя работу депутатов Вашей фракции в Верховной Раде, Вы понимаете, какие ошибки допустили при первом наборе?"

      "Главное – это время, а у нас его не было: было 2 недели – месяц от силы. Здесь (на отбор кандидатов на местные выборы) у нас фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль", – сказал Корниенко.

      Как будут отбирать кандидатов на местные выборы

      Он добавил, что проверка безопасности кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах будет плотной, "учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова, которые трудно со старта разгадать".

      В частности, для кандидатов от политсилы на местных выборах планируют провести онлайн-обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей. Эти учения будут проходить по таким темам, как местное самоуправление, местные власти и права депутата. Будет и оффайн-обучение для отобранных кандидатов. В результате, депутаты будут более подготовленными, рассказал глава "Слуги народа".

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      Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!". Их брали, а потом они 5 лет в Раде занимались черти чем,
      – резюмировал Корниенко.

      Заметим, что местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года. Украинцы будут избирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов. Местные выборы невозможно будет провести в оккупированном Крыму. Но есть вероятность, что их удастся провести на оккупированном сегодня Донбассе – на это надеется президент Владимир Зеленский.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Местные выборы 2020 Парламентские выборы 2019 Александр Корниенко Слуга народа
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