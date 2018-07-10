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22:57, 6 июля
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Короед, который знает геометрию, или как на Киевщине за 20 лет уничтожили миллион деревьев

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Вокруг Киева массово вырубают городской лес. За 20 лет уничтожили почти миллион деревьев. По документам, это сухостой и деревья, поврежденные вредителями. Однако, активисты уверены, что кто-то на этом зарабатывает.

По документам – лес, а по факту – пустырь. Например, в Пуще Водице участок площадью почти в 4 гектара вырублен самими же лесниками. И таких – десятки.

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Масштабы вырубки поражают. Общественный активист Игорь Кирикевич тут за месяц уже второй раз. Вместе с депутатом городского совета Олесей Пинзеник зафиксировали, что где срубили или еще планируют.

Здесь было маркером написано прямо на древесине. С того момента, как вышел ролик, замазали белой краской и написали другое! Здесь было С.Р. – это сплошная рубка, а теперь какое-то Л.К,
– отметил он.

По документам вырубали больные деревья, которые повредил короед. Однако, вредитель почему-то ел деревья четко по периметру, замечает Олеся Пинзеник.

"Вы хотите сказать, что наши вредители размножаются квадратами или прямоугольниками? Им неведомы азы геометрии!" – сказала Пинзеник.

Потому вредители – лишь прикрытие, убеждены активисты. Так как в городских лесах рубить лес на продажу запрещено.

Жители каждый день задерживали фуры, которые вывозили лес за пределы Киева. Киев – единственный крупный город Европы, где ведется лесопромышленная деятельность и заготовка деловой древесины в пределах города. В том же Святошинском ЛПГ, Дарницком и других разрешается в соответствии с их уставами внешнеэкономическая деятельность,
– заметил Кирикевич.

Запретить сплошную вырубку вокруг столицы Киевсовет может. В ближайшее время вопрос рассмотрят на сессии. В 2016-м так спасли леса природозаповедного фонда. Тогда из Киева взяли пример у трети областей.

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Тем временем экологи подсчитали: за последние 20 лет, прикрываясь борьбой с короедом, в городских лесах Киева уничтожили почти миллион деревьев. В международной организации Global Forest Watch подтверждают, что вырубили более 2300 гектаров. Больше всего – в 2001-2015 годах.

Браконьеры тоже есть, но главным браконьером является государство в лице именно лесников!
– убежден директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

В "Киевзеленстрое" оправдываются: вместо срубленных деревьев сажают новые. Сейчас на балансе организации находится 32 тысячи гектаров лесов. А рубят не только деревья, поврежденные короедом, но и сухостой, которого много из-за снижения уровня грунтовых вод.

Общественные активисты же уверяют, что лес Пущи Водицы спасет только статус прородного заповедника. Почти 70% здешних насаждений такого не имеют.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости Киева Экология
Источник: 24 канал
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