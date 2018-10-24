Король и принц-преемник Саудовской Аравии приняли семью убитого журналиста Хашогги

Королевская семья Саудовской Аравии через три недели после убийства Джамаля Хашогги встретилась с родственниками погибшего журналиста.

Об этом сообщает DW.

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23 октября король Салман и принц-преемник Мухаммед приняли семью в своем дворце, выразив при личной встречи свои соболезнования сыну и брату убитого Джамаля Хашогги.

В Саудовской Аравии смерть Хашогги объясняют ситуацией, которая вышла из-под контроля: журналист якобы умер в результате драки в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Накануне министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил, что убийцы Хашогги совершили преступление и должны быть наказаны. Это была "ужасная ошибка", – добавил министр. Он подтвердил, что информация об участии в операции близких к принцу-наследнику лиц является ложной. "Нет, там не было людей, тесно связанных с ним", – отметил министр.

Были фотографии некоторых сотрудников службы безопасности, которые время от времени входили в его (принца-наследника, – 24) охрану,

– признал Аль-Джубейр.

А также добавил, что "это обычное дело", ведь сотрудники службы безопасности на ротационной основе (по очереди) охраняют различных официальных лиц.

Однако, стоит отметить, что журналисты турецкого издания Sabah и Hurriyet заявили, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии.

Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения. Турецкая полиция сообщила, что журналиста могли "жестоко пытать, а затем расчленить" просто внутри консульства.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле.

23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.