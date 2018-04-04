Король в биатлоне и король в жизни, – Домрачева трогательно о Бьорндалене
Самый титулованный биатлонист современности норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в 44 года.
Его жена – белорусская биатлонистка Дарья Домрачева – написала трогательный пост по этому поводу на своей странице в Instagram.
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Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, который разбил границы, человек, который разбил стереотипы. Его спортивная карьера – пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни – пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ...
– написала Домрачева, добавив серию победных фото мужчины.
Французский биатлонист Мартен Фуркад, который понемногу догоняет Бьорндалена по количеству Больших и Малых хрустальных глобусов, тоже не поскупился на слова уважения в адрес легендарного биатлониста.
3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры.