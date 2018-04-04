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Король в биатлоне и король в жизни, – Домрачева трогательно о Бьорндалене

46 Читати новину українською
Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален
Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален / Фото из открытых источников

Самый титулованный биатлонист современности норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в 44 года.

Его жена – белорусская биатлонистка Дарья Домрачева – написала трогательный пост по этому поводу на своей странице в Instagram.

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Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, который разбил границы, человек, который разбил стереотипы. Его спортивная карьера – пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни – пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ...
– написала Домрачева, добавив серию победных фото мужчины.

And the WINNER IS... OLE EINAR BJØRNDALEN!!! The KING OF BIATHLON, the KING IN LIFE. Very proud of this MAN. Man who broke a limits, Man who broke stereotypes. His sport career-is example for millions how to fight for the goal. Career wich will inspire many generations after. His behavior in life - example for everyone how to respect other. How to keep a face infront of difficulties. How to be higher of underground games. How to be a HUMAN. Simply a WINNER... #SIMPLYTHEBEST #proud #Bjørndalen #SimplyAWinner #beautifulathlete #KING И ПОБЕДИТЕЛЬ.....УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни - пример для всех,как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ... #БЬЁРНДАЛЕН #победитель #КОРОЛЬ

Допис, поширений Darya Domracheva (@dadofun)

Французский биатлонист Мартен Фуркад, который понемногу догоняет Бьорндалена по количеству Больших и Малых хрустальных глобусов, тоже не поскупился на слова уважения в адрес легендарного биатлониста.

3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры.

Теги: Новости Украины Новости биатлона Новости спорта Норвегия
Источник: 24 Канал
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