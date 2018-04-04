Король в биатлоне и король в жизни, – Домрачева трогательно о Бьорндалене

Самый титулованный биатлонист современности норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в 44 года.

Его жена – белорусская биатлонистка Дарья Домрачева – написала трогательный пост по этому поводу на своей странице в Instagram.

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Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, который разбил границы, человек, который разбил стереотипы. Его спортивная карьера – пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни – пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ...

– написала Домрачева, добавив серию победных фото мужчины.

Французский биатлонист Мартен Фуркад, который понемногу догоняет Бьорндалена по количеству Больших и Малых хрустальных глобусов, тоже не поскупился на слова уважения в адрес легендарного биатлониста.

@martinfkde on Björndalen: "As a kid, I kept his poster in my room for years. As a young athlete, I realized how big the gap was between my level and the best man in the world when he passed me for the first time in the Hochfilzen World Cup in 2008...he was and is my idol." pic.twitter.com/PRohFvLzg5 — IBU (@biathlonworld) 3 квітня 2018 р.

3 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры.