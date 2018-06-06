Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые отправятся в общую официальную поездку

Британская королева Елизавета II запланировала официальную поездку в графство Чешир. Впервые сопровождать монарха будет герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Об этом сообщает The Telegraph.

Громкие скандальные заявления семьи Меган Маркл не повлияли на отношение королевской семьи к новоиспеченной герцогини. И пока в СМИ говорят, что Елизавета II недолюбливает Меган Маркл, демонстрируя ее свирепый взгляд на королевской свадьбе, монарх доказывает обратное.

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Королева Елизавета II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Согласно распорядку Елизаветы II, 14 июня королева совместно с Меган Маркл посетит графство Чешир. Там монарх с герцогиней примут участие в церемонии открытия моста Mersey Gateway Bridge и театра Storyhouse Theatre. Стоит отметить, что это будет первая совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II и второй официальный выход герцогини после свадьбы.

По словам инсайдеров издания, это подтверждает, что королева не имеет вражды к жене принца Гарри. И у Меган Маркл нет оснований недолюбливать Елизавету II, ведь монарх подарила новоиспеченным супругам Йорк-коттедж на территории роскошного имения Сандрингем в Норфолке.