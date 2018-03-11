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Королева Елизавета II написала письмо украинскому школьнику: известны детали

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Украинский школьник получил письмо от Елизаветы II
Украинский школьник получил письмо от Елизаветы II / Фото из открытых источников

10-летний Савелий Васильев из Запорожья получил письмо с подписью британской королевы Елизаветы II в ответ на свое обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце.

Об этом рассказал сам мальчик, передает "Укринформ".

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По словам Савелия, он давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и прислал письмо Елизавете II.

Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал про английскую королеву, пытался представить себе ее жизнь. И однажды решил написать Елизавете II – спросить, чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из 6 тронов у нее самый любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал и др,
– рассказал Савелий.

Школьник отметил, что через некоторое время после отправки письма он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс, – благодарность королевы за письмо, настоящий интерес к королевской семье и английской культуре. Само письмо, по его словам, напечатано на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки.

Кроме послания от британской королевы юный мальчик получил также несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.

Теги: Новости Украины Великобритания Новости Запорожья Дети Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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