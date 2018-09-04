Королева Елизавета II очаровала стильным нарядом в Шотландии: фото

Королева Елизавета II умело подбирает наряды на каждый свой публичный выход. Так, Ее Величество ошеломило выбором наряда на спортивное событие в Шотландии.

Несмотря на почтенный возраст, королева Елизавета II до сих пор принимает участие в спортивных и светских мероприятиях Великобритании. Ее Величество не отказывается даже от длительных поездок в регионы страны, в частности, в Шотландию.

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Недавно королева засветилась на одном из самых грандиозных спортивных мероприятий – народных играх Braemar Gathering. Как известно, соревнования за 200 лет стали своеобразной демонстрацией культуры шотландцев. Именно из-за этого мероприятие является крайне важным для королевской семьи, Елизавета II ежегодно с удовольствием принимает в нем участие.

Судя по снимкам, сопровождали королеву ее дети – принц Чарльз и принцесса Анна. Ее Величество для спортивного события выбрала стильное осеннее платье. В частности, Елизавета II счастливо здоровалась с участниками мероприятия в синем пальто с черным воротничком и шляпке такого же цвета. К одежде монархиня подобрала черные перчатки, сумку и традиционные туфли на устойчивых каблуках.



Представители королевской семьи в Шотландии

Ее Величество дополнила свой наряд брошью в виде пера и украшениями с жемчугом. Стоит отметить, что выглядела королева более, чем роскошно.



Королева Елизавета ІІ



Экскурсия для королевы Великобритании



Приветствие королевы Елизаветы ІІ



Королева Елизавета ІІ на спортивном мероприятии