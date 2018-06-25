10:54
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
  • четверг
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Королева Елизавета II поручила Меган Маркл важную миссию

103 Читати новину українською
Меган Маркл и королева Елизавета II
Меган Маркл и королева Елизавета II / www.gettyimages.in

Ее Величество передала новоиспеченной герцогине Сассекской важные полномочия – стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" (Queen’s Young Leaders) при Букингемском дворце.

Об этом сообщается на Express.

Новая официальная роль очень понравилась Меган Маркл, ведь в прошлом она принимала активное участие в различных просветительских и благотворительных проектах. Проект был основан еще 5 лет назад самой королевой. Такая программа направлена на привлечение молодых людей, которые "ведут активную пропаганду развития психического здоровья, выступая также против насилия в отношении женщин и других жизненно важных актов героизма".

Читайте также: Разгневанная Елизавета II наказала отца Меган Маркл

Принц Гарри стал покровителем программы в начале этого года, но поскольку Меган Маркл теперь стала его женой, то Елизавета II поручила заняться и ей этим проектом вместо самой королевы. Он отмечал, что: "Мне очень понравилось встречаться с разными молодыми людьми за последние четыре года и их страсть и понимание всегда настраивают меня оптимистично относительно будущего. Молодые лидеры королевы имеют невероятное влияние в своих странах, так как они приняли совсем другое мышление".


Меган Маркл и королева Елизавета II

Теги: LifeStyle Меган Маркл Елизавета II Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук