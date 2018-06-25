Королева Елизавета II поручила Меган Маркл важную миссию

Ее Величество передала новоиспеченной герцогине Сассекской важные полномочия – стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" (Queen’s Young Leaders) при Букингемском дворце.

Об этом сообщается на Express.



Новая официальная роль очень понравилась Меган Маркл, ведь в прошлом она принимала активное участие в различных просветительских и благотворительных проектах. Проект был основан еще 5 лет назад самой королевой. Такая программа направлена на привлечение молодых людей, которые "ведут активную пропаганду развития психического здоровья, выступая также против насилия в отношении женщин и других жизненно важных актов героизма".

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Принц Гарри стал покровителем программы в начале этого года, но поскольку Меган Маркл теперь стала его женой, то Елизавета II поручила заняться и ей этим проектом вместо самой королевы. Он отмечал, что: "Мне очень понравилось встречаться с разными молодыми людьми за последние четыре года и их страсть и понимание всегда настраивают меня оптимистично относительно будущего. Молодые лидеры королевы имеют невероятное влияние в своих странах, так как они приняли совсем другое мышление".