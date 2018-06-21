Королева Елизавета II посетила конные скачки: очаровательные фото

Британская королева Елизавета II не из тех монархов, которые в свободное время занимают место на удобном диване. Монарх в 92 года активно посещает светские события, в частности, конные скачки.

Королева Елизавета II – одна из самых ярых поклонниц лошадей. С детства Ее Величество училась верховой езде и до сих пор может ловко оседлать скакуна, что случайно зафиксировал папарацци. Именно поэтому королева является частым гостем конных скачек в Аскоте.

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На второй день ежегодных соревнований Royal Ascot Елизавета II порадовала всех своим присутствием. Британская королева очаровала нежным нарядом, который подобрала на спортивное событие. Ее Величество надела голубое пальто, под которое надела платье с цветочным принтом. Черные туфли, сумка и элегантные украшения дополнили утонченный образ королевы.

Стоит отметить, что Елизавета II никогда не нарушает установленных правил этикета, поэтому на скачки надела волшебную шляпу с цветами, которую подобрала в тон к элегантному пальто.



Королева Елизавета ІІ



Британская королева на конных скачках

Елизавета II в Аскоте

Перед мероприятием Ее Величество вместе с герцогиней Камиллой проехали в королевской карете перед восхищенными зрителями, после чего заняли место на трибуне.

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Королева Елизавета II с герцогиней Камиллой