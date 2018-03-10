Королева Елизавета II удивила ярким миди-платьем: фото

Британская королева Елизавета II, которая любит носить строгие классические платья со шляпкой, удивила сменой уже привычного образа.

В Винзорском дворце состоялся торжественный прием, приуроченный к 60-й годовщине со дня, когда принц Карим Ага-хан IV стал духовным лидером и имамом мусульманской общины шиитских исмаилитов.

Читайте также: Королева Елизавета II очаровала весенним ярким образом: волшебные фото

На торжественном мероприятии королева Елизавета II появилась в ярком красно-розовом платье с золотыми цветами. Наряд глава Великобритании дополнила золотой сумочкой и такими же туфлями на небольших каблуках. На вечер Елизавета II надела бриллиантовые украшения, которые стильно дополняют весенний образ королевы.



Королева Елизавета II выбрала необычный наряд



Елизавета II на приеме у принца Карима Ага-хана IV



Торжественный прием с участием королевы Великобритании



Елизавета II на светском мероприятии