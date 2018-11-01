Королева Хэллоуина: потрясающие перевоплощения Хайди Клум

После того, как супермодель Хайди Клум появилась на ежегодной Хэллоуин-вечеринке и показала свой костюм, можно сказать, что она сможет сохранить свой титул королевы этого праздника как минимум до следующего года.

На Хэллоуин-2018 Хайди перевоплотилась в героиню мультфильма "Шрек" – в тролля принцессу Фиону. Ее напарником стал возлюбленный-музыкант Том Каулитц, который перевоплотился соответственно в тролля Шрека.

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Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека



Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека



Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека

Но в течение последних 18 лет звезда Хайди Клум удивляет публику не менее интересными и иногда совершенно потрясающими костюмами на праздник Хэллоуина. Свой первый образ она продемонстрировала в 2000 году, когда надела на праздничную вечеринку традиционный германский женский костюм "dirndl". С тех пор и зародилась целая эпоха, в которой топ-модель Хайди Клум и прозвали настоящей королевой Хэллоуин-вечеринок.

Готическая Пеппи, 2000 год:

Леди Годива, 2001 год:

Бетти Буп, 2002 год:

Золотой Чужой, 2003 год:

Красная ведьма, 2004 год:

Вампир, 2005 год:

Запретный фрукт, 2006 год:

Кот, 2007 год:

Богиня Кали, 2008 год:

Ворон, 2009 год:

Супергерой, 2010 год:

Без кожи, 2011 год:

Обезьяна, 2011 год:

Клеопатра, 2012 год:

Старая Леди, 2013 год:

Бабочка, 2014 год:

Джессика Рэббит, 2015 год:

Хайди Клум в образе многих Хайди, 2016 год:

Костюм волка из клипа Майкла Джексона 1982 года, 2017 год: