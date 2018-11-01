Королева Хэллоуина: потрясающие перевоплощения Хайди Клум
После того, как супермодель Хайди Клум появилась на ежегодной Хэллоуин-вечеринке и показала свой костюм, можно сказать, что она сможет сохранить свой титул королевы этого праздника как минимум до следующего года.
На Хэллоуин-2018 Хайди перевоплотилась в героиню мультфильма "Шрек" – в тролля принцессу Фиону. Ее напарником стал возлюбленный-музыкант Том Каулитц, который перевоплотился соответственно в тролля Шрека.
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Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека
Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека
Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека
Но в течение последних 18 лет звезда Хайди Клум удивляет публику не менее интересными и иногда совершенно потрясающими костюмами на праздник Хэллоуина. Свой первый образ она продемонстрировала в 2000 году, когда надела на праздничную вечеринку традиционный германский женский костюм "dirndl". С тех пор и зародилась целая эпоха, в которой топ-модель Хайди Клум и прозвали настоящей королевой Хэллоуин-вечеринок.
Готическая Пеппи, 2000 год:
Леди Годива, 2001 год:
Бетти Буп, 2002 год:
Золотой Чужой, 2003 год:
Красная ведьма, 2004 год:
Вампир, 2005 год:
Запретный фрукт, 2006 год:
Кот, 2007 год:
Богиня Кали, 2008 год:
Ворон, 2009 год:
Супергерой, 2010 год:
Без кожи, 2011 год:
Обезьяна, 2011 год:
Клеопатра, 2012 год:
Старая Леди, 2013 год:
Бабочка, 2014 год:
Джессика Рэббит, 2015 год:
Хайди Клум в образе многих Хайди, 2016 год:
Костюм волка из клипа Майкла Джексона 1982 года, 2017 год: