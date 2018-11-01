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      Королева Хэллоуина: потрясающие перевоплощения Хайди Клум

      746 Читати новину українською
      Костюмы Хайди Клум на Хэллоуин
      Костюмы Хайди Клум на Хэллоуин / 24 Канал

      После того, как супермодель Хайди Клум появилась на ежегодной Хэллоуин-вечеринке и показала свой костюм, можно сказать, что она сможет сохранить свой титул королевы этого праздника как минимум до следующего года.

      На Хэллоуин-2018 Хайди перевоплотилась в героиню мультфильма "Шрек" – в тролля принцессу Фиону. Ее напарником стал возлюбленный-музыкант Том Каулитц, который перевоплотился соответственно в тролля Шрека.

      Читайте также: Какой необычный костюм надела Хайди Клум на Хэллоуин: впечатляющее перевоплощение

      Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека


      Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека


      Хайди Клум в костюме тролля принцессы Фионы и Том Каулитц в костюме Шрека

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

       

      Но в течение последних 18 лет звезда Хайди Клум удивляет публику не менее интересными и иногда совершенно потрясающими костюмами на праздник Хэллоуина. Свой первый образ она продемонстрировала в 2000 году, когда надела на праздничную вечеринку традиционный германский женский костюм "dirndl". С тех пор и зародилась целая эпоха, в которой топ-модель Хайди Клум и прозвали настоящей королевой Хэллоуин-вечеринок.

      Готическая Пеппи, 2000 год:

      Хайді Клум Хелловін 2000

      Леди Годива, 2001 год:Хайді Клум Хелловін 2001

      Бетти Буп, 2002 год:

      Хайді Клум Хелловін 2002

      Золотой Чужой, 2003 год:

      Хайді Клум Хелловін 2003

      Красная ведьма, 2004 год:

      Хайді Клум Хелловін 2004

      Вампир, 2005 год:

      Хайді Клум Хелловін 2005

      Запретный фрукт, 2006 год:

      Хайді Клум Хелловін 2006

      Кот, 2007 год:

      Хайді Клум Хелловін 2007

      Богиня Кали, 2008 год:

      Хайді Клум Хелловін 2008

      Ворон, 2009 год:

      Хайді Клум Хелловін 2009

      Супергерой, 2010 год:

      Хайді Клум Хелловін 2010

      Без кожи, 2011 год:

      Хайді Клум Хелловін 2011

      Обезьяна, 2011 год:

      Хайді Клум Хелловін 2011

      Клеопатра, 2012 год:

      Хайді Клум Хелловін 2012

      Старая Леди, 2013 год:

      Хайді Клум Хелловін 2013

      Бабочка, 2014 год:

      Хайді Клум Хелловін 2014

      Джессика Рэббит, 2015 год:

      Хайді Клум Хелловін 2015

      Хайди Клум в образе многих Хайди, 2016 год:

      Хайді Клум Хелловін 2016

      Костюм волка из клипа Майкла Джексона 1982 года, 2017 год:

      Хайді Клум Хелловін 2017

      Теги: LifeStyle Хэллоуин Мода
      Источник: 24 Канал
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