Королева Иордании очаровала стильной вышивкой: фото

Роскошная королева Иордании Рания любит одевать стильные вышиванки. Жена монарха доказывает, что такой наряд может выглядеть элегантно, изящно и в то же время трендово.

После бракосочетания с королем Абдаллой II волшебная Рания начала выполнять свою работу. Она не только поддерживает своего мужа во время официальных мероприятий и поездок, но и лично проверяет и заботится о сферах образования, здравоохранения, возможностях сообществ и молодежи в стране.

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Именно потому увидеть королеву на улицах Иордании можно частенько. Недавно жена Абдаллы II побывала в магазине сладостей. Для встречи с работниками магазина волшебная Рания надела вышиванку темно-синего цвета с ярким орнаментом.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 8 Сер 2018 р. о 11:56 PDT

Стоит отметить, что королева Рания часто примеряет наряды с вышивкой. Она умеет стильно подчеркнуть свою красоту нарядом с невероятными орнаментами, поэтому по праву считается "иконой стиля" в Иордании.

Допис, поширений Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 29 Чер 2018 р. о 2:04 PDT