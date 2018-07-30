Королева Испании надела роскошное белое платье для семейной фотосессии

Королева Летиция в очередной раз потрясла великолепным выбором одежды. Супруга испанского монарха надела летнее белое платье, которое невероятно подходило ей и подчеркнуло отличную загар.

Солнечное лето – отличное время для отдыха. Об этом помнят и члены испанской королевской семьи, поэтому ежегодно проводят отпуск на острове Майорка. Королева Летиция и король Филипп VI отправились на ежегодные каникулы вместе со своими дочерьми Леонор и Софией.

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Поселилась королевская семья в одной из своих резиденций – Дворце Альмудайна. Именно там, по традиции, Филипп VI и очаровательная Летиция приняли участие в фотосессии. К королевской чете присоединились и их очаровательные дочки.

Для летней фотосессии королева Летиция надела роскошное платье, к которому подобрала светлые босоножки с завязками. Знаменитая испанка отказалась от каблуков, отдав предпочтение высокой платформе. Идеальная укладка волос и роскошный макияж завершили образ королевы Летиции. В то же время король Филипп VI надел полосатую рубашку и серые брюки. Волшебные Леонор и София красовались перед камерой в белом и голубом платьях.

Стоит отметить, что летняя фотосессия королевской семьи проходила в непринужденной атмосфере. Родственники просто общались и не обращали внимания на фотографа, поэтому снимки получились очень милыми.



Семейная фотосессия королевы Летиции