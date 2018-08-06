Королева Испании одела скромное платье на парусную регату: фото

Испанская королева Летиция засветила скромное платье на спортивном мероприятии. Жена монарха наблюдала за парусной регатой на Майорке.

Королевская семья Испании продолжает отдых на живописном острове Майорка. Монарх Филипп VI с супругой Летицией поселились в роскошном дворце Альмудаина. На отдых знаменитые супруги отправились со своими дочерьми – 12-летней Леонор и 11-летней Софией.

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Однако король и королева Испании решили не только загорать на пляже, но и участвовать в запланированных публичных мероприятиях. В частности, Филипп VI и очаровательная Летиция организовали роскошный прием во дворце. А через несколько дней монарх принял участие в ежегодной парусной регате. Поддержать короля Испании пришли его родные.



Королевская семья Испании

Очаровательная Летиция появилась на спортивном событии в скромном платье светло-серого цвета от любимого бренда Carolina Herrera. Образ она дополнила босоножками на танкетке и белой сумкой. Идеальная укладка, макияж и лаконичные украшения завершили look королевы.



Королева Летиция поддержала мужа на парусной регате

В то же время дочери королевской четы были одеты в одинаковые светлые платья разного оттенка. Следовательно Леонор и София выглядели, как двойняшки.



Королева Летиция с дочерьми



Королевская семья Испании на отдыхе



Королева Летиция поддержала своего мужа Филиппа VI

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