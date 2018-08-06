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Королева Испании одела скромное платье на парусную регату: фото

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Королева Летиция с дочерьми
Королева Летиция с дочерьми / Getty images

Испанская королева Летиция засветила скромное платье на спортивном мероприятии. Жена монарха наблюдала за парусной регатой на Майорке.

Королевская семья Испании продолжает отдых на живописном острове Майорка. Монарх Филипп VI с супругой Летицией поселились в роскошном дворце Альмудаина. На отдых знаменитые супруги отправились со своими дочерьми – 12-летней Леонор и 11-летней Софией.

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Однако король и королева Испании решили не только загорать на пляже, но и участвовать в запланированных публичных мероприятиях. В частности, Филипп VI и очаровательная Летиция организовали роскошный прием во дворце. А через несколько дней монарх принял участие в ежегодной парусной регате. Поддержать короля Испании пришли его родные.


Королевская семья Испании

Очаровательная Летиция появилась на спортивном событии в скромном платье светло-серого цвета от любимого бренда Carolina Herrera. Образ она дополнила босоножками на танкетке и белой сумкой. Идеальная укладка, макияж и лаконичные украшения завершили look королевы.

Королева Летиція на парусній регаті
Королева Летиция поддержала мужа на парусной регате

В то же время дочери королевской четы были одеты в одинаковые светлые платья разного оттенка. Следовательно Леонор и София выглядели, как двойняшки.


Королева Летиция с дочерьми


Королевская семья Испании на отдыхе


Королева Летиция поддержала своего мужа Филиппа VI

Все фото – Getty Images

Теги: LifeStyle отдых
Источник: 24 Канал
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