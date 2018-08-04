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Королева Испании ошеломила ярким нарядом на официальном приеме: фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty images

Испанская королева Летиция решила показать семейную идиллию, опровергнув все слухи о плохих отношениях со свекровью. Жена Филиппа VI устроила королевский прием во дворце Альмудаина.

Ежегодно знаменитая испанская семья отправляется на желанный отдых. Традиционно король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция выбирают для поездки роскошный дворец Альмудаина, что на живописном острове Майорка. И семья монарха не только нежится на побережье Середзеного моря, но и устраивает званые ужины.

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Роскошный прием организовала королева Летиция. На мероприятие пришли испанские высокопоставленные чиновники и свекровь. Как истинные хозяйки королевы Летиция и София встречали гостей во дворе королевского имения. Очаровательная улыбка Летиции и ее искренний прием подтвердили, что своенравная жена Филиппа VІ наладила отношения со свекровью.

 

Для ужина знаменитая испанка одела объемную юбку с цветочным принтом от Carolina Herrera и яркий топ от Hugo Boss. Черные босоножки на каблуке и собранные волосы в хвост завершили образ Летиции.

 

 

Королева София тоже выбрала вещи с цветочным принтом. Мама Филиппа VI и пришла на торжественный ужин в светлых брюках и буге с длинными рукавами. Элегантные украшения и прическа дополнили look королевы Софии.

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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