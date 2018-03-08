Королева Испании поразила ярким нарядом: очаровательные фото

Супруга испанского короля Филиппа VI очаровала ярким и стильным образом на официальном мероприятии.

Королева Летиция неоднократно демонстрировала, что элегантный наряд может быть стильным. На этот раз жена испанского короля выбрала легкую и символическую одежду для встречи со спортсменами.

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Как известно, представители королевской семьи сделали торжественный прием олимпийской сборной Испании, которая принимала участие в соревнованиях в Южной Корее. Для события королева Летиция выбрала юбку-миди с цветочным принтом от дизайнера Carolina Herrera. Образ она дополнила белой водолазкой от Hugo Boss. Красные сапоги ярко подчеркнули стильный "лук" королевы.

Сторонники Летиции не сдерживали комплиментов. Пользователи социальных сетей восхищаются яркими "луками" жены Филиппа VI.



Королева Летиция поразила стильным образом



Королева Испании – Летиция



Королевская семья на встрече со спортсменами



Король Филипп VI с супругой Летицией



Встреча королевской семьи со спортсменами



Торжественный прием олимпийской сборной Испании

Фото – Getty images