Королева Испании посетила торжественное событие в ярком наряде: очаровательные фото

Жена короля Филиппа VI – Летиция – в очередной раз продемонстрировала стильный образ на торжественном мероприятии. Наряд королевы был ярким и выдержанным, что невероятно подчеркнуло ее статус.

На празднование 500-й годовщины кругосветного путешествия легендарного португальца Фернана Магеллана король Испании пришел в сопровождении своей очаровательной супруги. Мероприятие состоялось в культурном центре Мигеля Делиба, расположенном в городе Вальядолиде.

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Появление королевы Летиции привлекло внимание всех участников мероприятия. Для модного выхода она одела яркий брючный костюм, который дополнила белым пальто и шарфом. Летиция подобрала туфли на каблуке такого же цвета, как и одежда. Изящные украшения и клатч, простая и одновременно элегантная укладка – вот секрет роскошного вида испанской королевы, который она продемонстрировала в Вальядолиде.

Известно, что жена Филиппа VI имеет большую популярность в стране, так как все испанцы в восторге от мудрости и красоты Летиции. Между тем королева каждый раз завораживает их своими изящными и утонченными образами.



Роскошный "лук" королевы Летиции



Королева Летиция и король Филипп VI



Речь короля Филиппа VI



Королева Летиция в ярком наряде



Стильный образ королевы Испании



Королева Летиция