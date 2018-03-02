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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Королева Испании потрясла изысканным нарядом: фото

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Королева Испании Летиция
Королева Испании Летиция / Главком

Супруга испанского короля Филиппа VI поразила отличным стилем. Королева посетила светское мероприятие в элегантном и стильном наряде.

Известно, что королева Летиция приняла участие в презентации цифровых технологий, которая проходила в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

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Для торжественного мероприятия королева одела элегантное платье темно-синего цвета с тоненьким ремешком на талии. Стильный образ Летиция дополнила едва заметными серьгами, черными туфлями на каблуках и клатчем.

Поверх платья королева Испании надела темный плащ, который легко подчеркивал фигуру.


Королева Летиция на светском мероприятии


Испанская королева продемонстрировала утонченный вкус


Королева Летиция: стильный образ

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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