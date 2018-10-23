Королева Испании удивила стройной фигурой в платье с декольте: фото

Испанская королева Летиция вместе с королем Филиппом VI посетили 35-ю ежегодную премию имени испанского журналиста Francisco Cerecedo в Мадриде.

Для выхода икона стиля Испании надела темное платье с белой вставкой и декольте, которое подчеркнуло фигуру Летиции.

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46-летняя королева дополнила образ маленьким черным клатчем и туфлями на каблуках. Завершают смелый look серьги с бриллиантами.

Интересно, что обычно Летиция появляется с прямыми волосами, однако на этот раз она продемонстрировала новую прическу с объемной укладкой.



Филипп VI и королева Летиция​ / Getty

Филипп VI и королева Летиция​ / Getty



Королева Летиция / Getty

Филипп VI и королева Летиция​ / Getty



Королева Летиция / Getty