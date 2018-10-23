Королева Испании удивила стройной фигурой в платье с декольте: фото
Испанская королева Летиция вместе с королем Филиппом VI посетили 35-ю ежегодную премию имени испанского журналиста Francisco Cerecedo в Мадриде.
Для выхода икона стиля Испании надела темное платье с белой вставкой и декольте, которое подчеркнуло фигуру Летиции.
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46-летняя королева дополнила образ маленьким черным клатчем и туфлями на каблуках. Завершают смелый look серьги с бриллиантами.
Интересно, что обычно Летиция появляется с прямыми волосами, однако на этот раз она продемонстрировала новую прическу с объемной укладкой.
Филипп VI и королева Летиция / Getty
Филипп VI и королева Летиция / Getty
Королева Летиция / Getty
Филипп VI и королева Летиция / Getty
Королева Летиция / Getty