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Королева Испании выбрала роскошное платье для встречи с высокопоставленными лицами: фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Getty images

Испанская королева Летиция в очередной раз очаровала стильным образом. Она выбрала для встречи с премьер-министром роскошное цветочное платье.

Королева Испании считается в своей стране своеобразной "иконой стиля". Все потому, что очаровательная Летиция удачно подбирает наряды на каждое светское или официальное событие. Яркие и одновременно элегантные платья ошеломляют всех участников события.

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Сегодня, 7 августа, королева сопровождала своего мужа – Филиппа VI – на официальной встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом и его женой Марией. Монарх с главой правительства обсудили ряд важных вопросов для страны за торжественным обедом.

Известно, что встреча прошла во дворце Альмудаина, на острове Майорка. Именно там супруги вместе с дочками проводят летний отпуск. Однако отдыхать пара не намерена, а каждый раз принимает участие в организованных официальных мероприятиях.

 

На встречу с главой правительства и его женой очаровательная Летиция пришла в роскошном летнем платье с цветочным принтом от Adolfo Domínguez. К образу она подобрала стильные светлые босоножки на каблуке. Идеальная укладка волос и легкий макияж завершили look королевы и сделали его легким и непринужденным.

 

Стоит отметить, что в сети настолько полюбили новый образ королевы Летиции, что подробно показали, как каждая женщина может повторить его.

 

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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