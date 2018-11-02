Королева из "Щелкунчик и четыре королевства" посетила премьеру: Кира Найтли в платье от Chanel

Невероятно красивая и улыбчивая Кира Найтли пришла на мероприятие в компании других звезд. Премьера фильма-фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства" состоялась накануне в Лондоне.

Основой для кинокартины в новом стиле есть сказка "Щелкунчик и мышиный король". Одну из главных ролей в фильме получила 33-летняя Кира Найтли – она ​​сыграла Королеву Сладкой Страны.

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На красной дорожке звезда появилась с ярким макияжем и в рождественском образе. Для светского мероприятия Кира Найтли выбрала изысканное платье белого цвета с золотой отделкой и розовым поясом от Chanel. К слову, Кира Найтли является послом (представителем) этого бренда. Также платье прекрасно подчеркнуло обнаженные плечи и ключицу актрисы. Из украшений актриса выбрала элегантные серьги и кольцо с жемчужиной.



Кира Найтли на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

Кира посетила мероприятие в компании актеров Маккензи Фой и Элли Бамбер, которые тоже сыграли главные роли в будущей ленте, и др.



Кира Найтли и актеры на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"



Кира Найтли и Маккензи Фой на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

Премьера фильма в Украине состоится в предновогоднее время – 6 декабря.

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