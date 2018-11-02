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      Королева из "Щелкунчик и четыре королевства" посетила премьеру: Кира Найтли в платье от Chanel

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      Кира Найтли на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"
      Кира Найтли на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства" / www.gettyimages.com

      Невероятно красивая и улыбчивая Кира Найтли пришла на мероприятие в компании других звезд. Премьера фильма-фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства" состоялась накануне в Лондоне.

      Основой для кинокартины в новом стиле есть сказка "Щелкунчик и мышиный король". Одну из главных ролей в фильме получила 33-летняя Кира Найтли – она ​​сыграла Королеву Сладкой Страны.

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      На красной дорожке звезда появилась с ярким макияжем и в рождественском образе. Для светского мероприятия Кира Найтли выбрала изысканное платье белого цвета с золотой отделкой и розовым поясом от Chanel. К слову, Кира Найтли является послом (представителем) этого бренда. Также платье прекрасно подчеркнуло обнаженные плечи и ключицу актрисы. Из украшений актриса выбрала элегантные серьги и кольцо с жемчужиной.

      Кіра Найтлі
      Кира Найтли на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

      Кира посетила мероприятие в компании актеров Маккензи Фой и Элли Бамбер, которые тоже сыграли главные роли в будущей ленте, и др.

      Кіра Найтлі
      Кира Найтли и актеры на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

      Кіра Найтлі
      Кира Найтли и Маккензи Фой на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

      Премьера фильма в Украине состоится в предновогоднее время – 6 декабря.

      "Щелкунчик и четыре королевства" (2018): смотреть трейлер

       

      Теги: LifeStyle Мода Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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